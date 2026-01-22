Trend Galeri Trend Ekonomi Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2026: Banka promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl alınır?

Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılan zamlar, bankaların promosyon yarışını da yeniden alevlendirdi. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, emekli müşterileri için güncel promosyon rakamlarını güncelledi mi hak sahiplerinin gündeminde. Maaşını Ziraat'e taşıyan veya mevcut maaşını bankada tutmaya devam eden emeklilere nakit ödeme imkanı sunuluyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır? İşte başvuru adımları ve güncel rakamlar.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 19:05
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklileri için 2026 yılı, hem maaş zamları hem de banka promosyonlarıyla başladı. Ziraat Bankası, emekli maaş müşterilerine özel olarak hazırladığı promosyon paketiyle, 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü verenlere tek seferlik peşin ödeme yapıyor. Şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden de tamamlanabilen başvuru süreci, emekliler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte maaş tutarına göre değişen güncel promosyon tablosu ve adım adım maaş taşıma rehberi.

ZİRAAT BANKASI 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:

Maaş Aralığı (Net) Ödenecek Promosyon Tutarı
0 TL - 9.999,99 TL arası 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ADIM ADIM EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA VE BAŞVURU REHBERİ

Maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımak ve promosyon almak için şu kanalları kullanabilirsiniz:

Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi: "Başvurular" -> "Emekli Maaş İşlemleri" -> "Maaş Taşıma" adımlarını izleyerek banka değişikliğinizi saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 220 00 00

SMS ile Başvuru: 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı gönderin. Müşteri merkezi sizi arayarak onayınızı alacaktır.

ATM ve Şubeler: Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden veya size en yakın şubeden sadece kimliğinizle başvuruda bulunabilirsiniz.

