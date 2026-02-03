Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel 2026: Ziraat Bankası emekli promosyonu kimler alabilir?

Ziraat Bankası emekli promosyonu emeklilerin en çok araştırdığı kampanyalar arasında öne çıktı. SGK'ya bağlı Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik sunulan kampanya kapsamında, maaşını bankadan alan vatandaşlara 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. 2026 Ziraat Bankası promosyon alma şartları, maaş taşıma işlemleri ve ödeme detayları belli oldu.
Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:
|Maaş Aralığı (Net)
|Ödenecek Promosyon Tutarı
|0 TL - 9.999,99 TL arası
|5.000 TL
|10.000 TL - 14.999,99 TL arası
|8.000 TL
|15.000 TL - 19.999,99 TL arası
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL