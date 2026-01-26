Trend
Galeri
Trend Ekonomi
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL PROMOSYON TUTARI 2026: Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, nasıl alınır?
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL PROMOSYON TUTARI 2026: Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, nasıl alınır?
Yeni yıl zamlarının ardından emekli promosyonlarında hareketlilik yaşanırken, gözler Ziraat Bankası'nın 2026 yılı için belirlediği rakamlara çevrildi. Emekli maaşını kamu bankasına taşıyan vatandaşlara sunulan nakit ödeme tutarları ve başvuru süreci, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?
Giriş Tarihi: 26.01.2026 23:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:33