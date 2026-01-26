Trend Galeri Trend Ekonomi ZİRAAT BANKASI GÜNCEL PROMOSYON TUTARI 2026: Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, nasıl alınır?

Yeni yıl zamlarının ardından emekli promosyonlarında hareketlilik yaşanırken, gözler Ziraat Bankası'nın 2026 yılı için belirlediği rakamlara çevrildi. Emekli maaşını kamu bankasına taşıyan vatandaşlara sunulan nakit ödeme tutarları ve başvuru süreci, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?

Giriş Tarihi: 26.01.2026 23:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:33
Emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü bankaların 2026 yılı promosyon kampanyalarına çevrildi. Ziraat Bankası'nın 3 yıllık taahhüt karşılığında sunduğu tek seferlik nakit ödeme, maaş tutarına göre değişen promosyon rakamları ve kolay başvuru süreciyle emekliler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıktı.

ZİRAAT BANKASI 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:

Maaş Aralığı (Net) Ödenecek Promosyon Tutarı
0 TL - 9.999,99 TL arası 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ADIM ADIM EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA VE BAŞVURU REHBERİ

Maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımak ve promosyon almak için şu kanalları kullanabilirsiniz:

Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi: "Başvurular" -> "Emekli Maaş İşlemleri" -> "Maaş Taşıma" adımlarını izleyerek banka değişikliğinizi saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 220 00 00

SMS ile Başvuru: 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı gönderin. Müşteri merkezi sizi arayarak onayınızı alacaktır.

ATM ve Şubeler: Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden veya size en yakın şubeden sadece kimliğinizle başvuruda bulunabilirsiniz.