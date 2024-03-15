1.Dönem bekçi alımI başvuruları gündemde || Bekçilik başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi tarihlerde?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2024 yılı alımı için bekleyiş devam ediyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği 2024 yılının bekçilik alımlarına başlanılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe adım atmıştı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve emniyetin kolluk kuvvetlerinden biri olan güvenlik güçlerinin personel alım ilanlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. Peki, 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?