ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın yeniden yükselecek mi? İslam Memiş tahminlerini tek tek sıraladı

GÖZLER FED FAİZLERİNDE

FED başkanlarının geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ise gelecek dönemde yapılması beklenen faiz indirimlerinin zamanlaması ve miktarına karşı belirsizliğe neden oldu. Piyasalar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirim olasılığını yüzde 65 olarak değerlendiriyor.