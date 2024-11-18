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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın yeniden yükselecek mi? İslam Memiş tahminlerini tek tek sıraladı

Altın fiyatları 2021 yılından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. Pazartesi günü ABD Merkez Bankası FED'e yönelik beklentilerle toparlanarak ons başına 2 bin 600 dolara yükseldi. Gram altın ise ekim ayında yakaladığı rekorun altında işlem görüyor. ABD seçimleri sonrasında Trump'ın kazanması para ve altın piyasalarında resmen deprem etkisi yaratırken yeni haftada altın fiyatlarındaki yükseliş toparlanmanın ayak sesleri olarak değerlendirildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın için yıl sonu tahminini açıkladı. Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sach ise sarı metale yönelik beklentilerini paylaştı. İşte altın fiyatları için son durum ve piyasalardaki gelişmeler…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:47
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın yeniden yükselecek mi? İslam Memiş tahminlerini tek tek sıraladı

Altın fiyatları sert kayıplar yaşadığı haftada yatırımcısını üzdü. Altın almak isteyenler ise gerilemeleri alım fırsatı olarak gördü. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 3 bin liranın altına kadar geriledi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın yeniden yükselecek mi? İslam Memiş tahminlerini tek tek sıraladı

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından dolar endeksi 5 Kasım tarihinden itibaren hızlı bir yükseliş trendine girdi. Güçlü dolar ons altını baskı altına alırken altın fiyatları 30 Ekim'de yakaladığı 2 bin 783 dolar seviyesinin hızla altına geriledi. Ons altın 2 bin 568 dolar bandına gerilemesinin ardından yeni haftaya toparlanarak başladı. Küresel altın piyasalarındaki gelişmeler gram altın fiyatlarını etkiledi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın yeniden yükselecek mi? İslam Memiş tahminlerini tek tek sıraladı

GRAM ALTINDA SERT KAYIP

Gram altın ons tarafındaki kayıplardan etkilenerek 30 Ekim'de çıktığı 3 bin 75 lira seviyesinin altına kadar geldi. Gram altın 2 bin 814 liraya görmesinin ardından yeni haftaya toparlanarak başladı. Gram altın, Kapalıçarşı'da 2.989,71 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın yeniden yükselecek mi? İslam Memiş tahminlerini tek tek sıraladı

ABD ekonomisinden gelen veriler de piyasa fiyatlanmaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ülkedeki ekonomik göstergelerin en önemlilerinden olan perakende satışlar ekim ayında beklenenden fazla arttı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın yeniden yükselecek mi? İslam Memiş tahminlerini tek tek sıraladı

GÖZLER FED FAİZLERİNDE

FED başkanlarının geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ise gelecek dönemde yapılması beklenen faiz indirimlerinin zamanlaması ve miktarına karşı belirsizliğe neden oldu. Piyasalar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirim olasılığını yüzde 65 olarak değerlendiriyor.

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