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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum

Altın fiyatları, bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Altın hafta başından bu yana sert iniş çıkışlardan uzak dar bir bantta hareket etti. Ons altın, pazartesi gününe başladığı 2 bin 652 dolar seviyelerindeki seyrine hafta boyu devam etti. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiler ve verilen mesajlar piyasaların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Uzman analistler ons altının yön bulamadığını ifade ederken gram altın fiyatları süreçten etkilenmeyi sürdürdü. İşte altın piyasalarında son durum…

SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 12:07
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum

Altın fiyatları, haftayı sakin bir seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Değerli metal jeopolitik risklerden destek alırken ABD ekonomisindeki gelişmelerden de etkilendi. Gram altın fiyatları ons altınla benzer hareketler sergiledi. Altın piyasalarını neler bekliyor? İşte tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTTI

Altın haftanın son işlem gününde 2 bin 640 dolar seviyelerine gelerek bir önceki seanstaki kayıplarını telafi etme yoluna girdi. Bununla beraber ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada 224 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen bu rakam iş gücü piyasasındaki soğumaya da işaret ediyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Öte yandan FED faiz kararlarında önemli bir yol gösterici olarak ABD tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. Türkiye'de bugün 16:30'da yayımlanacak veriler 17-18 Aralık'ta yapılacak FED toplantısında önemli bir belirleyici olacak. Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde istihdam sayısı 12 bin olurken bu hafta beklenti 212 bin olması yönünde. Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 70 düzeyinde görülüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum

Dünya Altın Konseyi, en büyük altın tüketicilerinden biri olan Çin'in fiziksel talebindeki düşüşe de dikkat çekti. Konsey, altın yatırımının ise 2025'te yavaşlayabileceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum

GÖLGE FED BAŞKANI DÜŞÜNMÜYORUM

ABD Başkanı Trump'ın seçimleri kazanmasının hemen ardından gözler FED politikalarında bir değişiklik olup olmayacağına çevrildi. FED Başkanı Joreme Powell piyasalara güven mesajı vererek "Gölge bir Fed Başkanı atanmasının masada olduğunu kesinlikle düşünmüyorum." dedi.

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