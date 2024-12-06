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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum
Altın fiyatları, bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Altın hafta başından bu yana sert iniş çıkışlardan uzak dar bir bantta hareket etti. Ons altın, pazartesi gününe başladığı 2 bin 652 dolar seviyelerindeki seyrine hafta boyu devam etti. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiler ve verilen mesajlar piyasaların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Uzman analistler ons altının yön bulamadığını ifade ederken gram altın fiyatları süreçten etkilenmeyi sürdürdü. İşte altın piyasalarında son durum…
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 12:07