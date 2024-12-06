ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gözler kritik ABD verisine çevrildi: İşte altın piyasalarında son durum

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Öte yandan FED faiz kararlarında önemli bir yol gösterici olarak ABD tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. Türkiye'de bugün 16:30'da yayımlanacak veriler 17-18 Aralık'ta yapılacak FED toplantısında önemli bir belirleyici olacak. Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde istihdam sayısı 12 bin olurken bu hafta beklenti 212 bin olması yönünde. Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 70 düzeyinde görülüyor.