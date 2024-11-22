ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

ONS ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Altın fiyatları bu hafta boyunca yüzde 4,78 değer kazanırken bu oran son bir yılın en iyi haftalık yükselişi olarak değerlendirildi. Analistler, altının Bitcoin'in 100.000 dolara doğru yükselişinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten ve daha fazla çatışma riskinden destek aldığını ifade ettiler. Düne göre yüzde 0,5 değer kazanan ons altın 2 bin 685 dolar seviyelerinde.