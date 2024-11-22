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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ABD seçimlerinin ardından kaybettiklerini geri alıyor. Ons altın 2 bin 680 üzerine yükseldi. Ons tarafından destek alan gram altın yeniden değer kazamaya başladı. Rusya ile Ukrayna arasında artan riskler güvenli liman alımlarını artırırken FED yetkililerinden gelen açıklamalar fiyatları destekledi. Dünyaca ünlü banka Goldman Sach ise altın için 2025 beklentisini açıkladı. İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 22.11.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 08:46