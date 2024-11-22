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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ABD seçimlerinin ardından kaybettiklerini geri alıyor. Ons altın 2 bin 680 üzerine yükseldi. Ons tarafından destek alan gram altın yeniden değer kazamaya başladı. Rusya ile Ukrayna arasında artan riskler güvenli liman alımlarını artırırken FED yetkililerinden gelen açıklamalar fiyatları destekledi. Dünyaca ünlü banka Goldman Sach ise altın için 2025 beklentisini açıkladı. İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

Giriş Tarihi: 22.11.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 08:46
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın kayıplarını silme yolunda ilerliyor. Gram altın fiyatı Kapalıçarşı piyasasında yeniden yeşile döndü. İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

Altın Rusya Ukrayna Savaşı, güvenli liman alımları ve güvercin FED mesajlarıyla kayıplarını geri alma yolunda ilerliyor. Ons altın 2024 yılında merkez bankalarının alımları FED kararlarına yönelik beklentilerle yüzde 30 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta ABD başkanlık seçimleri sonrası değer kaybeden değerli metal yeniden yükselişe geçti. Yurt içinde yatırımcının gözü ise gram altın fiyatlarına çevrildi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

ONS ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Altın fiyatları bu hafta boyunca yüzde 4,78 değer kazanırken bu oran son bir yılın en iyi haftalık yükselişi olarak değerlendirildi. Analistler, altının Bitcoin'in 100.000 dolara doğru yükselişinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten ve daha fazla çatışma riskinden destek aldığını ifade ettiler. Düne göre yüzde 0,5 değer kazanan ons altın 2 bin 685 dolar seviyelerinde.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

Ons altın, bu hafta yüzde 5 değer kazanma yolunda ilerken Rusya ve Ukrayna arasında gerginlik güvenli liman alımlarını destekledi. Bununla beraber ABD işsizlik başvurularının düşmesi de fiyatlar üzerinde etkili olacak.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kaybettiklerini geri aldı, yönünü yukarı çevirdi: 2 bankadan rekor tahmin geldi: İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları

Fed'in faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğine dair görüşler ağırlık kazandı. Yatırımcılar ayrıca, faiz oranlarının "biraz daha düşebileceğini" öne süren ve enflasyonun hedefe doğru azaldığına güvenen Fed Bank of Chicago Başkanı Goolsbee'nin açıklamalarını da değerlendirdi.

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