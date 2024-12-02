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Antalya'dan turist rekoru! Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 arttı: Almanlar Rusları geride bıraktı

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Antalya, doğası, plajları ve tarihi ile dünyadaki rakiplerinin önüne geçiyor. Antalya, dünya çapında turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk 11 ayında gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydetti. Antalya'yı en çok ziyaret eden ülke vatandaşları ise Almanlar oldu.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 11:52
Antalya’dan turist rekoru! Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 arttı: Almanlar Rusları geride bıraktı

Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçi çeken Türkiye'nin turizmde lokomotifi Antalya turist sayısında yeni bir rekor kırdı. Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, dünya çapında turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yükselişini sürdürüyor.

Antalya’dan turist rekoru! Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 arttı: Almanlar Rusları geride bıraktı

Tarihî ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Antalya, turizmde yeni bir rekora imza attı.

Antalya’dan turist rekoru! Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 arttı: Almanlar Rusları geride bıraktı

MİLYONLARCA TURİSTİN TERCİHİ ANTALYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 11 ayında gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydederek 16 milyon 606 bin 501 oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya turizminde kasım ayında da yüzde 17,21 artış yaşandı. Antalya'nın kasım ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 474 bin 654 oldu.

Antalya’dan turist rekoru! Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 arttı: Almanlar Rusları geride bıraktı

EN ÇOK ALMANYA'DAN ZİYARETÇİ GELDİ

Antalya'ya Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 138 bin 197 ziyaretçi ile Almanya birinci oldu. Rusya Federasyonu 98 bin 471 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise 52 bin 500 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Antalya’dan turist rekoru! Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 arttı: Almanlar Rusları geride bıraktı

Polonya, Ukrayna, Litvanya, Hollanda, Kazakistan, Belçika ve Avusturya ise İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

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