Antalya'dan turist rekoru! Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 arttı: Almanlar Rusları geride bıraktı
Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Antalya, doğası, plajları ve tarihi ile dünyadaki rakiplerinin önüne geçiyor. Antalya, dünya çapında turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk 11 ayında gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydetti. Antalya'yı en çok ziyaret eden ülke vatandaşları ise Almanlar oldu.
Giriş Tarihi: 02.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 11:52