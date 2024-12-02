Antalya’dan turist rekoru! Geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 arttı: Almanlar Rusları geride bıraktı

MİLYONLARCA TURİSTİN TERCİHİ ANTALYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 11 ayında gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydederek 16 milyon 606 bin 501 oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya turizminde kasım ayında da yüzde 17,21 artış yaşandı. Antalya'nın kasım ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 474 bin 654 oldu.