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Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan '15 gün' uyarısı! 5 Aralık'ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek
Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan '15 gün' uyarısı! 5 Aralık'ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek
Araç satışlarındaki trafik poliçe süreleri aracın sıfır ya da ikinci el olması durumuna göre değişiyor. İkinci el araçlarda alım satım işlemi yapıldıktan sonra sigorta bir süre daha yürürlükte kalıyordu. Ancak bu uygulamanın ortadan kalmasına kısa bir süre kaldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına dikkat çeken uzmanlar 15 günlük süre konusunda araç sahiplerini uyarıyor. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:21