Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan ’15 gün’ uyarısı! 5 Aralık’ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek

Ancak bu uygulama 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kaldırıldı. Trafik sigortalarında 15 günlük sürenin kaldırılması sonrası araç alıp satacaklar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Karayolları Kanununun ilgili maddeleri iptal edildi. Buna göre alıcının noterdeki işlemlerin ardından hemen ilk gün sigortasını yaptırması gerekiyor.