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Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan '15 gün' uyarısı! 5 Aralık'ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek

Araç satışlarındaki trafik poliçe süreleri aracın sıfır ya da ikinci el olması durumuna göre değişiyor. İkinci el araçlarda alım satım işlemi yapıldıktan sonra sigorta bir süre daha yürürlükte kalıyordu. Ancak bu uygulamanın ortadan kalmasına kısa bir süre kaldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına dikkat çeken uzmanlar 15 günlük süre konusunda araç sahiplerini uyarıyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:21
Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan ’15 gün’ uyarısı! 5 Aralık’ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek

İkinci el araç satışlarında sigorta poliçesi yeni sahibinin bir süre daha zaman kazanmasını sağlamak adına 15 süre devam edebiliyordu. Ancak 5.12.2024 tarihi itibariyle bu uygulama ortadan kalkacak. İşte araç almak ya da satmak isteyen milyonları ilgilendiren detaylar…

Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan ’15 gün’ uyarısı! 5 Aralık’ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek

Sıfır ve ikinci eş araç alım satımlarında poliçelerin durumu sık sık gündeme geliyor. Alım satımlarda aracı satan kişi, poliçede kalan günlere göre iade alabiliyor. Uzmanlar trafik poliçeleri konusunda araç sahiplerini uyarıyor.

Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan ’15 gün’ uyarısı! 5 Aralık’ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek

TRAFİK SİGORTASINDA 15 GÜN SÜRESİ KALKTI MI?

Trafik sigortasında 15 günlük süre uygulaması araç satışlarının ardından sigortanın 15 gün daha devam etmesini sağlıyordu. Noterde satış işlemleri gerçekleştikten sonra aracın yeni sahibi mevcut trafik sigortasını 15 gün süreyle kullanabiliyordu

Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan ’15 gün’ uyarısı! 5 Aralık’ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek

Ancak bu uygulama 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kaldırıldı. Trafik sigortalarında 15 günlük sürenin kaldırılması sonrası araç alıp satacaklar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Karayolları Kanununun ilgili maddeleri iptal edildi. Buna göre alıcının noterdeki işlemlerin ardından hemen ilk gün sigortasını yaptırması gerekiyor.

Araç alıp satacaklar dikkat! Uzmanlardan ’15 gün’ uyarısı! 5 Aralık’ta trafik poliçelerinde kurallar değişecek

YENİ UYGULAMA NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Resmi Gazete'de mart ayında yayımlanan kararın ardından yeni uygulamanın 9 ay sonra hayata geçirileceği öğrenildi. Bu dokuz aylık süre 15 gün sonra sona erecek.

Araç sahiplerine uyarıda bulunan Türkiye Odalar Borsalar Birliği sektör meclis üyesi Akın Duman, araç satın alındıktan sonra 15 gün içerisinde poliçe yaptırabilme durumunun sigortalılar için kaldırıldığını ifade etti.

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