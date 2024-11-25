ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap

ASGARİ ÜCRET İÇİN ALTI FARKLI TAHMİN

Asgari ücret zammı için ilk olarak ifade edilen oran yüzde 25. Bu oranda bir zam yapılması halinde asgari ücret net 21 bin 253 lira olacak. Yüzde 30 zam yapılması halinde 22 bin 103 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 liraya yüzde 40 zamla 23 bin 803 liraya kadar yükselecek. Bu rakamların üzerinde bir zam yapılması halinde zam oranları yüzde 45-50'ye kadar çıkacak. Yüzde 45 zamla 24 bin 652 olan asgari ücret yüzde 50 zamla 25 bin 503'e çıkacak.