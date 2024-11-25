Trend Galeri Trend Gündem ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap

Asgari ücret 2025 zammı için ilk toplantının aralık ayında yapılması bekleniyor. Yeni yılla beraber milyonların maaşı değişecek. Asgari ücret için yapılacak zam oranı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Asgari ücret zammının belirlemesinde enflasyon rakamları etkili olacak. Hesaplarda yüzde 25'ten yüzde 45'e kadar çok sayıda farklı oran değerlendiriliyor. İşte asgari ücret için 6 farklı senaryo…

Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:03
ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap

Asgari ücret 2025 için yapılacak zam kıdem tazminatından işsizlik maaşına kadar çok sayıda kalemde maaşları değiştirecek. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap

Asgari ücret 2025 zammı için 6 farklı zam senaryosu gündemde. Doğrudan ve dolaylı olarak tüm Türkiye'nin cebine girecek maaşı etkileyen asgari ücret zammına yönelik 6 farklı tahmin belli oldu.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap

ASGARİ ÜCRETE OCAK'TA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Hükümet yetkililerinden verilen mesajlarda bu yıl asgari ücrete sadece bir kez zam yapılacağı ifade edildi. Ocak 2024'te yüzde 49,11 oranında artarak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 lira oldu. 2023'te yıllık enflasyon yüzde 64,77 düzeyinde gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap

ENFLASYON TAHMİNLERİ NELER SÖYLÜYOR?

Asgari ücret zammının belirlenmesinde en önemli verilerin başında enflasyon rakamları geliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 44,11 olacak. Öte yandan yılın son enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap

ASGARİ ÜCRET İÇİN ALTI FARKLI TAHMİN

Asgari ücret zammı için ilk olarak ifade edilen oran yüzde 25. Bu oranda bir zam yapılması halinde asgari ücret net 21 bin 253 lira olacak. Yüzde 30 zam yapılması halinde 22 bin 103 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 liraya yüzde 40 zamla 23 bin 803 liraya kadar yükselecek. Bu rakamların üzerinde bir zam yapılması halinde zam oranları yüzde 45-50'ye kadar çıkacak. Yüzde 45 zamla 24 bin 652 olan asgari ücret yüzde 50 zamla 25 bin 503'e çıkacak.

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