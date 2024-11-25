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ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap
ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA! 6 farklı senaryo 6 farklı rakam: İşte asgari ücret zammında yeni hesap
Asgari ücret 2025 zammı için ilk toplantının aralık ayında yapılması bekleniyor. Yeni yılla beraber milyonların maaşı değişecek. Asgari ücret için yapılacak zam oranı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Asgari ücret zammının belirlemesinde enflasyon rakamları etkili olacak. Hesaplarda yüzde 25'ten yüzde 45'e kadar çok sayıda farklı oran değerlendiriliyor. İşte asgari ücret için 6 farklı senaryo…
Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:03