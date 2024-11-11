Cemil Tugay seçim öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu! Suya önce yüzde 45 şimdi de yüzde 30 zam
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi içme suyu tarifelerinin yüksek olduğunu belirtip 'Görieve gelince İzmirliler Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacak' diyen Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra seçim meydanlarında İzmirlilere verdiği sözü çabuk unuttu. Geçtiğimiz Temmuz ayında içme suyuna yüzde 45 zam yapan Tugay şimdi de içme suyuna yüzde 30 zam yapacak.
Giriş Tarihi: 11.11.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 07:43