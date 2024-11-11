Cemil Tugay seçim öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu! Suya önce yüzde 45 şimdi de yüzde 30 zam

Meclis genel kurulunda tartışılıp oylanacak olan tahmini bütçe kabul edilmesi durumunda içme suyuna yüzde 30 zam yapılması da kesinleşmiş olacak. Zamlı tarife 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İzmirliler yeni yıla zamlı su tarifesi ile girecek.



