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Cemil Tugay seçim öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu! Suya önce yüzde 45 şimdi de yüzde 30 zam

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi içme suyu tarifelerinin yüksek olduğunu belirtip 'Görieve gelince İzmirliler Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacak' diyen Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra seçim meydanlarında İzmirlilere verdiği sözü çabuk unuttu. Geçtiğimiz Temmuz ayında içme suyuna yüzde 45 zam yapan Tugay şimdi de içme suyuna yüzde 30 zam yapacak.

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Giriş Tarihi: 11.11.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 07:43
Cemil Tugay seçim öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu! Suya önce yüzde 45 şimdi de yüzde 30 zam

31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçim meydanlarında İzmirlilere Türkiye'nin en ucuz içme suyunu kullanma sözü veren Cemil Tugay, Belediye başkanı seçildikten sonra İzmirlilere verdiği sözleri çabuk unuttu.

Cemil Tugay seçim öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu! Suya önce yüzde 45 şimdi de yüzde 30 zam

1 TEMMUZDA YÜZDE 45 ZAM YAPMIŞTI

Geçtiğilmiz haziran ayında içme suyuna yaptığı yüzde 45'lik zamla büyük tepki toplayan Cemil Tugay içme suyuna ikinci zammı yapmak için kolları sıvadı.

Cemil Tugay seçim öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu! Suya önce yüzde 45 şimdi de yüzde 30 zam

Tugay'ın verdiği talimat doğrultusunda İZSU Genel Müdürlüğünün 2025 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine son şeklini veren İZSU bürokratları içme suyuna yüzde 30 zam öngördü.

Cemil Tugay seçim öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu! Suya önce yüzde 45 şimdi de yüzde 30 zam

YENİ YILA YENİ TARİFE

İZSU Genel Müdürlüğü tarafımdan hazırlanan bütçe kitapçığı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Genel Kurul'da meclis üyelerine dağıtılacak. İncelenmek ve son şekli v erilmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilecek olan tahmini gelir gider bütçesi komisyonlarda görüşüldükten sonra tekrar meclise gelecek.

Cemil Tugay seçim öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu! Suya önce yüzde 45 şimdi de yüzde 30 zam

Meclis genel kurulunda tartışılıp oylanacak olan tahmini bütçe kabul edilmesi durumunda içme suyuna yüzde 30 zam yapılması da kesinleşmiş olacak. Zamlı tarife 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İzmirliler yeni yıla zamlı su tarifesi ile girecek.

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