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CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi

Balıkesir'de yerel seçimler sonrası adı eş, dost ve akraba atamalarıyla anılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, vaat ettiği projeleri gerçekleştirmek yerine Devletin yaptığı projeleri sahiplenerek algı belediyeciliği yapıyor. DSİ'nin kentte yürüttüğü kapalı sistem sulama projesini sahiplenen Akın, vatandaşlara projeyi kendilerinin yaptığı algısını yaratıyor.

MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 23.11.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 06:35
CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana, seçimler öncesi vaat ettiği projeleri hayata geçirmesi beklenen CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vaatlerini yerine getirmediği gibi, Bakanlıklar eliyle Devletin yürüttüğü projeleri, kendileri yapıyormuş gibi sahiplenmeye başladı.

CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi

Halk Buluşmaları adı altında gerçekleştirilen programlarda vatandaşlar buluşan CHP'li Akın, Savaştepe ilçesindeki programda yine algı belediyeciliğine soyundu. Bölgede Devlet Su İşlerinin (DSİ)'nin yürüttüğü Sarıbeyler sulama barajı projesi ile ilgili açıklamalar yapan Ahmet Akın, "Sarıbeyler Barajı sulamasını kapalı sisteme dönüştüreceğiz. Bu konuda DSİ ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi

ORTAK ÇALIŞMA YOK
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın DSİ ile Sarıbeyler kapalı sistem sulama barajı konusunda ortak bir çalışma içinde olmadığı ve proje alanının da Belediye yetki sınırlarının dışında kaldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve Başkan Akın'a sert tepki gösteren Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Savaştepe'de gerçekleştirdiği Halk Buluşmasında Sarıbeyler Barajı'ndaki Sulamasının kapalı sisteme dönüştüreceğini, bunun için DSİ ile çalışma yaptıklarını söylemiş.

CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi

Ancak, bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Bahsi geçen projenin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yatırım programında yer aldığı ve 2024 yılı Aralık ayında inşaat ihalesinin yapılmasının planlandığı açıktır. Bu proje tamamen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamu bütçesi kullanılarak yürütülmektedir.

CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi

Projenin Balıkesir Milletvekillerimiz ve İl Başkanlığımız tarafından her türlü destek ve takibi yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeyle ilgili herhangi bir finansman ya da uygulama yetkisi bulunmamaktadır. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Bakanlık direktifleri doğrultusunda bu projeyi yürütmekte olup, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda herhangi bir ortak çalışma yapılmamıştır.

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