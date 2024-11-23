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CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi
CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi
Balıkesir'de yerel seçimler sonrası adı eş, dost ve akraba atamalarıyla anılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, vaat ettiği projeleri gerçekleştirmek yerine Devletin yaptığı projeleri sahiplenerek algı belediyeciliği yapıyor. DSİ'nin kentte yürüttüğü kapalı sistem sulama projesini sahiplenen Akın, vatandaşlara projeyi kendilerinin yaptığı algısını yaratıyor.
Giriş Tarihi: 23.11.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 06:35