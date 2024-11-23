CHP’li Başkan algı belediyeciliğinde sınır tanımıyor! Devletin yaptığı sulama projesini sahiplendi

Projenin Balıkesir Milletvekillerimiz ve İl Başkanlığımız tarafından her türlü destek ve takibi yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeyle ilgili herhangi bir finansman ya da uygulama yetkisi bulunmamaktadır. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Bakanlık direktifleri doğrultusunda bu projeyi yürütmekte olup, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda herhangi bir ortak çalışma yapılmamıştır.