Devrik lidere kötü haber!

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, 2020 yılındaki seçim kampanyaları sırasında koronavirüs kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu. Suu Çii, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

76 yaşındaki Suu Çii'nin bu cezanın 2 yılını, orduyu kışkırtmaktan dolayı aldığı öğrenildi.

Darbeden bu yana ev hapsinde tutulan Suu Çii, resmi sırlar yasasını ihlal etmek ve seçim sahtekarlığı yapmak gibi düzinecelerce suçlamayla karşı karşıya. Eğer Suu Çii haksız bulunursa, ömrünün sonuna kadar hapislerde yaşayabilir.

Aynı şekilde ülkenin eski cumhurbaşkanı Win Myint de aynı suçlamalarla geçtiğimiz pazartesi günü 4 yıl hapse mahkum edilmişti. İkilinin başkent Naypyidaw'daki ev hapsinden ne zaman çıkarılacağı konusunda açıklama yapmayan bir sözcü, "Başka suçlamalarla da karşı karşıya kalacaklar" dedi.