Trend Galeri Trend Gündem EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15,75'lik zammın belli olmasıyla Ocak ayının 17'sinden itibaren maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Emekli zammı enflasyon farkı ve yüzde 4 ek ödemeyle beraber hesaplandı. En düşük emekli maaşı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerken süreç devam ediyor. Peki maaş farkı hesaplara ne zaman geçecek, ne kadar fark yatacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:02
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...

Emekli zammı aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. En düşük emekli maaşı için 2025 yılında uygulanacak rakam 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Ancak en düşük emekli maaşı düzenlemesi için sürecin henüz tamamlanmaması nedeniyle maaşlara sadece yüzde 15,75'lik oran yansıtıldı. Zam farkı hesaplara ne zaman geçecek? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 15,75

Türkiye İstatisk Kurumu, 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, SSK, Bağkur emeklileri yüzde 15,75 zam alırken memur emeklileri için bu oran yüzde 11,54 oldu. SSK, Bağkur emeklileri maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenirken emekli memur maaşı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirleniyor. Ağustos 2025'te memur ve memur emeklileri için yeniden toplu sözleşme süreci başlayacak. Böylelikle 2026 yılından maaşlara uygulanacak toplu sözleşme farkı belirlenmiş olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Kök maaşı 12 bin lira olan bir emeklinin maaşı hesabı şu şekilde:

  • Kök aylık: 11.500 TL
  • Enflasyon zamlı maaş: 13.311
  • Yüzde 4 ek zam: 532
  • Toplam maaş: 13 bin 843 lira
  • Hazine desteği: 626
  • Hesaba yatacak ödeme: 14 bin 469
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BÜTÇE KOMİSYONU'NDAN GEÇTİ

Kök maaş zammının belirlenmesinin ardından gözler taban maaş düzenlemesine çevrildi. Kök maaşı yapılan enflasyon zammına rağmen en düşük emekli maaşının altında kalanların maaşları Hazine desteği ile 14 bin 469 liraya tamamlandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Sonraki süreçte üzerinden anlaşmaya varılan rakam Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Geçtiğimiz hafta ilgili kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. En düşük emekli maaşına ilişkin yasanın Meclis Genel Kurulu oylamasının ardından Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin tüm süreçlerinin belirlenmesiyle ortaya çıkan maaş farkları emeklilerin hesaplarına yatacak ve herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA