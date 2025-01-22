EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...

Emekli zammı aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. En düşük emekli maaşı için 2025 yılında uygulanacak rakam 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Ancak en düşük emekli maaşı düzenlemesi için sürecin henüz tamamlanmaması nedeniyle maaşlara sadece yüzde 15,75'lik oran yansıtıldı. Zam farkı hesaplara ne zaman geçecek? İşte detaylar...