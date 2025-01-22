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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek? İşte detaylar...
SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15,75'lik zammın belli olmasıyla Ocak ayının 17'sinden itibaren maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Emekli zammı enflasyon farkı ve yüzde 4 ek ödemeyle beraber hesaplandı. En düşük emekli maaşı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerken süreç devam ediyor. Peki maaş farkı hesaplara ne zaman geçecek, ne kadar fark yatacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:02