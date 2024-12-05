EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı zammı için ikili hesap: İşte yeni rakamlar

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklisi maaşları SSK ve Bağkur emeklilerinde daha farklı hesaplanıyor. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı artışı yapılıyor.