EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı zammı için ikili hesap: İşte yeni rakamlar

Emekliye zam için 5 aylık enflasyon farkı salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerle belli oldu. Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı emekli maaşı için sadece tek bir veri kaldı.3 Ocak tarihinden açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile emekli maaş zammı ortaya çıkacak. Aralık ayı için enflasyon tahminleri de belli olmaya başladı. Emekli maaşları için 2 farklı hesap ortaya çıktı. Emekli zammı yeni yılda ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:18