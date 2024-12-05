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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı zammı için ikili hesap: İşte yeni rakamlar

Emekliye zam için 5 aylık enflasyon farkı salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerle belli oldu. Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı emekli maaşı için sadece tek bir veri kaldı.3 Ocak tarihinden açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile emekli maaş zammı ortaya çıkacak. Aralık ayı için enflasyon tahminleri de belli olmaya başladı. Emekli maaşları için 2 farklı hesap ortaya çıktı. Emekli zammı yeni yılda ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:18
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı zammı için ikili hesap: İşte yeni rakamlar

Emekliye zam için yeni hesaplar yapılmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri emekli maaşı zamları için belirleyici olacak. Enflasyon tahminlerine göre emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan zam oranları…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı zammı için ikili hesap: İşte yeni rakamlar

TEMMUZDA EMEKLİ NE KADAR ZAM ALDI?

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli ocak ayı zammını bekliyor. 3 Ocak tarihinde emekli maaşları ve memur zamları netleşecek. Ocak-Temmuz döneminde SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı zammı için ikili hesap: İşte yeni rakamlar

EMEKLİYE ZAM İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 60,45 olarak açıklandı. TÜFE ocak ayında ocak ayında yüzde 3,23, şubatta yüzde 2,47, martta yüzde 2,97, yüzde ekimde ise yüzde 2,88 kasım ayında ise 2,24 şeklinde hesaplandı. Böylelikle toplam enflasyon 14,57 olarak açıklandı.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı zammı için ikili hesap: İşte yeni rakamlar

SSK BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024'te yüzde 49,25 zam alırken Temmuz 2024'te yüzde 24,73 oranında maaş artışı yaşadı. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklisi 14,57 zammı hak etti.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşı zammı için ikili hesap: İşte yeni rakamlar

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklisi maaşları SSK ve Bağkur emeklilerinde daha farklı hesaplanıyor. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı artışı yapılıyor.

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