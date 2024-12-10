EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HANGİ RAKAM ÖN PLANA ÇIKIYOR?

Memurlar ve memur emeklisi için 4,95 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 10'luk bir toplu sözleşme almışlardı onun üzerine 4,95 geldi. Enflasyon artışları da yüzde 6'lık toplu sözleşme ile beraber 11,25 oldu. En düşük memur maaşı 43 bin 616, en düşük memur emeklisi aylığı 19 bin 566 lira, en düşük taban maaş ise 12 bin 500 liradan 14 bin 431 liraya çıkacak. Bizim burada 15 bin liralık beklentimizde var.