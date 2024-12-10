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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu
Emekliye zam için aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Emekli zammı için yapılan hesaplamalarda en büyük belirleyici enflasyon rakamları olacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2025 emekli maaş zamları için belirlenecek zam oranında. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem yüzde 44'lük enflasyon beklentisine göre maaş zamlarını hesapladı. Gelecek dönemde yapılması beklenen 3 kritik düzenleme hakkında açıklama yaptı. İşte milyonların gündemindeki rakamlar…
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:07