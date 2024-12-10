Trend Galeri Trend Gündem EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu

Emekliye zam için aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Emekli zammı için yapılan hesaplamalarda en büyük belirleyici enflasyon rakamları olacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2025 emekli maaş zamları için belirlenecek zam oranında. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem yüzde 44'lük enflasyon beklentisine göre maaş zamlarını hesapladı. Gelecek dönemde yapılması beklenen 3 kritik düzenleme hakkında açıklama yaptı. İşte milyonların gündemindeki rakamlar…

Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:07
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu

Emekliye zam için milyonların gözleri 3 Ocak tarihinden açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminlerine göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 44 olması bekleniyor. Peki, 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı için hangi oran ön plana çıkıyor? Emekliyi bekleyen 3 önemli gelişme tek tek sıralandı. İşte tüm detaylar…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu

TEMMUZDA EMEKLİYE ZAM YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli 3 Ocak tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Ocak-Temmuz 2024 döneminde SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 zam aldı.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, kasım ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a oldu. TÜFE ocak ayında ocak ayında yüzde 3,23, şubatta yüzde 2,47, martta yüzde 2,97, yüzde ekimde ise yüzde 2,88 kasım ayında ise 2,24 şeklinde hesaplandı. Bu rakamlara göre, 5 aylık enflasyon 14,57 oldu.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE HESAP

5 aylık enflasyon farkına göre ortaya çıkan rakamlar şu şekilde:
Toplam enflasyon: %14.57
SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA! Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme masada: Yeni maaş zammı tablosu belli oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HANGİ RAKAM ÖN PLANA ÇIKIYOR?

Memurlar ve memur emeklisi için 4,95 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 10'luk bir toplu sözleşme almışlardı onun üzerine 4,95 geldi. Enflasyon artışları da yüzde 6'lık toplu sözleşme ile beraber 11,25 oldu. En düşük memur maaşı 43 bin 616, en düşük memur emeklisi aylığı 19 bin 566 lira, en düşük taban maaş ise 12 bin 500 liradan 14 bin 431 liraya çıkacak. Bizim burada 15 bin liralık beklentimizde var.

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