EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan kritik açıklama: Emekli ocakta ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ BİR MEKANİZMA VAR

Açıklamalarının devamında asgari ücretten de bahseden Yılmaz şöyle konuştu: Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk.