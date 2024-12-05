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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz'dan kritik açıklama: Emekli ocakta ne kadar alacak?

En düşük emekli maaşı için açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları sonrası SSK ve Bağkur emeklileri ile beraber memur emeklileri de yeniden hesap yapmaya başladı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 olarak açıklandı. İşte en düşük emekli maaşı için masadaki senaryo...

Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:18
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan kritik açıklama: Emekli ocakta ne kadar alacak?

En düşük emekli maaşı 16 milyonu aşkın emeklinin gündeminde. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14,57 zam şimdiden cepte. Peki ,2025 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili tüm detaylar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan kritik açıklama: Emekli ocakta ne kadar alacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin aylık enflasyon oranını yüzde 2,24 olarak açıkladı. Böylelikle 5 ayın toplam enflasyon oranı yüzde 14,57 oldu. Açıklanan rakamlarla beraber emekli maaşlarına yönelik hesaplar yeniden başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan kritik açıklama: Emekli ocakta ne kadar alacak?

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE YENİ HESAP

Toplam enflasyon: %14.57
SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41
Aralık ayına yönelik veriler 3 Ocak günü belli olacak. Böylece emekli memur maaşlarına yönelik nihai rakamlar belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan kritik açıklama: Emekli ocakta ne kadar alacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret ve en düşük emekli aylığıyla ilgili toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren kritik açıklamalar yaptı. Yılmaz konuyla ilgili olarak "Mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır, genel artışlarla birlikte asgari emekliler ile ilgili bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum ama orada bir kanuni düzenleme gerekiyor" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan kritik açıklama: Emekli ocakta ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ BİR MEKANİZMA VAR

Açıklamalarının devamında asgari ücretten de bahseden Yılmaz şöyle konuştu: Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk.

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