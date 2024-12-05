Trend
Galeri
Trend Gündem
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz'dan kritik açıklama: Emekli ocakta ne kadar alacak?
En düşük emekli maaşı için açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları sonrası SSK ve Bağkur emeklileri ile beraber memur emeklileri de yeniden hesap yapmaya başladı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 olarak açıklandı. İşte en düşük emekli maaşı için masadaki senaryo...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:18