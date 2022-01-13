HDP’li Semra Güzel fezlekesinde son dakika | Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Son dakika haberler... SABAH, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan hazırlanan fezlekeye ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede Güzel'in bir başka fotoğrafta sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan ve sözde örgüt bayrağının önünde çadır içerisinde çektirdiği fotoğrafları da yer aldı.
ANCAK ÖRGÜT YAPISI İÇERİSİNDE MÜMKÜN
Fezlekede Güzel'in örgüt hiyerarşisi içerisinde olmadan örgütün kamplarına gidip barınabilmesinin, örgüte ait sözde askeri kıyafeti giymesinin, sözde şehitliğe gitmesinin, örgüt mensuplarıyla futbol oynamasının mümkün olmadığı, aksi durumun hayatın olağan akışına aykırı olacağı belirtildi.
SON DAKİKA | "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU İŞLENMİŞTİR"
Güzel'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediğinin belirtildiği fezlekede dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunuldu.
VOLKAN BORA'NIN CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.
Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e gönderildi. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na gitti.