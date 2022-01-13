HDP’li Semra Güzel fezlekesinde son dakika | Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Son dakika haberler... SABAH, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan hazırlanan fezlekeye ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede Güzel'in bir başka fotoğrafta sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan ve sözde örgüt bayrağının önünde çadır içerisinde çektirdiği fotoğrafları da yer aldı.