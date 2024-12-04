Trend Galeri Trend Gündem KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar

Konut kredisi faiz oranları için bankalar aralık ayında güncelleme yaptı. Konut satın almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ederken rakamlar yüzde 2,84 ile yüzde 6,99 arasında değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından alınan kararla beraber faizler düşüşe geçti. Uzmanlar ise konut fiyatlarında reel anlamda 9 aydır devam gerilemenin, bir süre daha sürmesini bekliyor. Peki, aralık ayı konut kredi faizleri…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:40
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar

Konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında en çok merak edilen konular arasında girdi. Kasım ayının son haftasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara yönelik sermaye yeterlilik hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığını kaldırdı. Konut almak isteyenler bankaların konut kredisi faizlerini takip etmeye başladı. İşte banka banka yeni oranlar…

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar

KKM'DEKİ BİRİKİM KONUTA GİTTİ

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, son aylarda konut satışlarındaki artışa işaret ederek, bu artışta Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) ve dövizden önemli ölçüde getiri sağlayan yatırımcıların fiyatı gerileyen konuta yönelmesinin etkili olduğunu söyledi. Büyükduman, "Reel faiz oranları mevcut seviyesini koruduğu müddetçe orta vadede konut fiyatlarının reel olarak gerileyeceğini bekliyorum. Ancak önümüzdeki bir, iki aylık dönemden sonra konut fiyatlarının enflasyona paralel hareket etme ihtimali güçleniyor." dedi.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar

REEL DÜŞÜŞ SÜRECEK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da konut fiyatlarındaki reel düşüşlerin yeni yılın ilk çeyreğine kadar devam etmesini beklediklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu: İlk çeyrekten sonra özellikle mevduat faizlerinde bir düşüş bekleniyor. Bu indirimlerle birlikte mevduat faizinde olan birçok yatırımcının tekrardan gayrimenkul sektörüne yönelmesi ve faiz düşüşüyle beraber konut kredilerine ulaşımın kolaylaşması sonrası faizin yüksek olması nedeniyle bekleyen talebin karşılık bulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ilk çeyrekten sonra reel artışlar görebiliriz.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar

Akdoğan, krediye erişimde yaşanan zorlukların ve kredi oranlarının yüksek olmasının talebi düşürdüğünü ve bu nedenle fiyatların artış hızının epey azaldığını belirtti. Son dönemde konut satış adetlerindeki artışa işaret eden Akdoğan, KKM'den çıkışların, altındaki yüksek getirinin ve nakdi olanların reel düşüşü fırsat bilmesinin bu artışta etkili olduğunu anlattı. Akdoğan, bu dönemde özellikle nakdi olup da ev almak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini, özellikle ikinci elde amortisman süresi 140-150 aya kadar düşen satılık konutların bulunduğunu sözlerine ekledi.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar
KONUT KREDİ FAİZLERİ NE KADAR OLDU?
Konut almak isteyenler kredi faizlerinde yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Bankalar 120 aya kadar vadeli faiz seçenekleri sunuyor. Öte yandan faiz oranları yüzde 2,84'e kadar düştü.
İşte güncel kredi faizi oranları
QNB STANDART MORTGAGE
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
SON DAKİKA SON DAKİKA