KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar

Akdoğan, krediye erişimde yaşanan zorlukların ve kredi oranlarının yüksek olmasının talebi düşürdüğünü ve bu nedenle fiyatların artış hızının epey azaldığını belirtti. Son dönemde konut satış adetlerindeki artışa işaret eden Akdoğan, KKM'den çıkışların, altındaki yüksek getirinin ve nakdi olanların reel düşüşü fırsat bilmesinin bu artışta etkili olduğunu anlattı. Akdoğan, bu dönemde özellikle nakdi olup da ev almak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini, özellikle ikinci elde amortisman süresi 140-150 aya kadar düşen satılık konutların bulunduğunu sözlerine ekledi.