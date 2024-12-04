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KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON DAKİKA! Ev fiyatları ve konut kredi faizleri düşecek mi? İşte banka banka yeni oranlar
Konut kredisi faiz oranları için bankalar aralık ayında güncelleme yaptı. Konut satın almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ederken rakamlar yüzde 2,84 ile yüzde 6,99 arasında değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından alınan kararla beraber faizler düşüşe geçti. Uzmanlar ise konut fiyatlarında reel anlamda 9 aydır devam gerilemenin, bir süre daha sürmesini bekliyor. Peki, aralık ayı konut kredi faizleri…
Giriş Tarihi: 04.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:40