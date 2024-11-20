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MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öne çıkan rakam belli oldu! Memur ve memur emeklisi için yeni zam oranı

Memur zammı için kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar anketine göre, aylık TÜFE kasım ayında yüzde 2,01 aralık ayında yüzde 1,67 şeklinde hesaplanacak. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde memur zammı ve emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek maaş zamları için hangi rakam ön plana çıkıyor. İşte memur ve emekli memur zammı için tahmin edilen rakamlar…

Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:44
MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öne çıkan rakam belli oldu! Memur ve memur emeklisi için yeni zam oranı

Memur zammı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi kasım ve aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler…

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öne çıkan rakam belli oldu! Memur ve memur emeklisi için yeni zam oranı

Memur ve emekli memur maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan verilere göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e çıkarıldı. Aylık enflasyon rakamları temmuzda yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47 eylülde 2,97 ekimde 2,88 olarak açıkladı. Böylelikle 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öne çıkan rakam belli oldu! Memur ve memur emeklisi için yeni zam oranı

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öne çıkan rakam belli oldu! Memur ve memur emeklisi için yeni zam oranı

MEMUR MAAŞI 22 YILDA 238 ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Şimşek asgari ücret ve maaş zamlarına yönelik açıklamasında Şimşek, en düşük memur maaşının son 22 yılda reel olarak yüzde 238 arttığına, dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara çıktığına dikkat çekti.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öne çıkan rakam belli oldu! Memur ve memur emeklisi için yeni zam oranı

Şimşek, en düşük emekli maaşının reel yüzde 543, dolar bazında yüzde 812 yükseldiğini belirtti. Asgari ücretin reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 arttığının altını çizen Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz." değerlendirmesinde bulundu.

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