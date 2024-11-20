MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öne çıkan rakam belli oldu! Memur ve memur emeklisi için yeni zam oranı
Memur zammı için kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar anketine göre, aylık TÜFE kasım ayında yüzde 2,01 aralık ayında yüzde 1,67 şeklinde hesaplanacak. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde memur zammı ve emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek maaş zamları için hangi rakam ön plana çıkıyor. İşte memur ve emekli memur zammı için tahmin edilen rakamlar…
Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:44