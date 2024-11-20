MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öne çıkan rakam belli oldu! Memur ve memur emeklisi için yeni zam oranı

Memur zammı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi kasım ve aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler…