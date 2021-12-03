Siirt’te 2 milyar 500 milyonluk yatırım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak!

Son 3 yılda yapılan ve değerleri 2 milyar 500 milyon lirayı aşan yatırımların açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla yarın yapılması bekleniyor.

Siirt'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Siirt ile çok özel bağları var. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Siirtli olması, okuduğu bir şiir yüzünden hapis yatması ve Siirt'ten seçilmesi hem kendi siyasi hayatında hem de demokrasi hayatında çok önemli mihenk taşıdır. Siirt olarak bizler de halkımızı Sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmayı bekliyoruz."