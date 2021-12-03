Siirt’te 2 milyar 500 milyonluk yatırım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak!

Siirt'te son 3 yılda yapılan, değeri 2 milyar 500 milyon lirayı aşan 75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek. Törenle birlikte Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.
Son 3 yılda yapılan ve değerleri 2 milyar 500 milyon lirayı aşan yatırımların açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılması bekleniyor.
Törenle, Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti teşriflerini heyecanla beklediklerini söyledi.
Siirt'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Siirt ile çok özel bağları var. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Siirtli olması, okuduğu bir şiir yüzünden hapis yatması ve Siirt'ten seçilmesi hem kendi siyasi hayatında hem de demokrasi hayatında çok önemli mihenk taşıdır. Siirt olarak bizler de halkımızı Sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmayı bekliyoruz."
"YER ALTI VE YER ÜSTÜ KAYNAKLARI İŞLENDİ"
Kentte çok ciddi kamu yatırımlarının olduğuna dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde son 3 yılda tamamlanan özel ve kamu yatırımlarının açılışlarının gerçekleştirileceğini bildirdi.