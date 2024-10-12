SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları duyuruldu! Bankalar faizsiz kredi için yarışa girdi: İşte 50 bin lira veren o bankalar...
Son dakika haberi...Faizsiz kredi kampanyaları ekim ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Faiz maliyetinden kurtulmak isteyen vatandaşlar için maliyet avantajı sağlayan sıfır faizli kredi kampanyaları için tavan rakam 50 bin TL olarak belirlendi. Rakamın 50 bin lira olarak açıklanmasının ardından 0 faizli kredi için araştırmalar yoğunlaştırıldı. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.10.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 09:27