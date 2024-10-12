SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları duyuruldu! Bankalar faizsiz kredi için yarışa girdi: İşte 50 bin lira veren o bankalar...

FİNDEKS NOTU DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Sıfır faizli kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından yoğun bir taleple karşılarşırken bazı bankalar ise faizsiz kredi imkanı karşısında yeni müşterisi olan kişilerden bazı koşulları yerine getirmesini talep ediyor. Bu koşullardan en dikkat çekeni ise bazı bankalar tarafından talep edilen findeks notu oluyor. Buna göre bazı bankalar faizsiz kredi imkanı sunabilmek için findeks notuna göre değerlendirmede bulunuyor.