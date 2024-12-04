SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler

Son dakika haberleri...Memur olmak isteyenler dikkat! 45 kurum binlerce personel alımı gerçekleştirecek. Kamuda istihdam edilmek için memur alımı ilanlarını bekleyenleri sevindiren haber geldi. Kurumlar personel alımı ilanlarını peş peşe yayınladı. Buna göre içerisinde Jandarma, MSB, Göç İdaresi, Karayolları, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi çok sayıda kamu kurumu personel alımı gerçekleştirecek. Peki hangi kadrolarda memur alımı gerçekleştirilecek? Personel alımı başvuru şartları ne? KPSS şartı var mı? İşte personel alımı ilanlarına dair merak edilen detaylar...