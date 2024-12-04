Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler
SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler
Son dakika haberi: Milyonların merakla beklediği personel alımı ilanları yayınlandı. İlanlara göre 45 kamu kurumu 19.308 personel alımı gerçekleştirecek. Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Uzman Yardımcısı, Müfettiş, İşçi, Memur gibi çok sayıda kadroda kamuya personel alımı gerçekleştirilecek. Peki hangi kurum memur alımı yapacak? Personel alımı için KPSS şartı var mı? Memur alımı için başvuru tarihleri ne? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:17