Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler

SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler

Son dakika haberi: Milyonların merakla beklediği personel alımı ilanları yayınlandı. İlanlara göre 45 kamu kurumu 19.308 personel alımı gerçekleştirecek. Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Uzman Yardımcısı, Müfettiş, İşçi, Memur gibi çok sayıda kadroda kamuya personel alımı gerçekleştirilecek. Peki hangi kurum memur alımı yapacak? Personel alımı için KPSS şartı var mı? Memur alımı için başvuru tarihleri ne? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:17
SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler

Son dakika haberleri...Memur olmak isteyenler dikkat! 45 kurum binlerce personel alımı gerçekleştirecek. Kamuda istihdam edilmek için memur alımı ilanlarını bekleyenleri sevindiren haber geldi. Kurumlar personel alımı ilanlarını peş peşe yayınladı. Buna göre içerisinde Jandarma, MSB, Göç İdaresi, Karayolları, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi çok sayıda kamu kurumu personel alımı gerçekleştirecek. Peki hangi kadrolarda memur alımı gerçekleştirilecek? Personel alımı başvuru şartları ne? KPSS şartı var mı? İşte personel alımı ilanlarına dair merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI 29 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 16 Aralık tarihinde başlayacak 30 Aralık tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 3 Aralık tarihinde başlayacak 17 Aralık tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 9 Aralık tarihinde başlayacak 13 Aralık tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: 45 kamu kurumu duyurdu: 19.308 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanlarına dair merak edilenler

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 9 Aralık tarihinde başlayacak 20 Aralık tarihinde sona erecek.

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