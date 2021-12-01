SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kapsamı genişletildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

Fahrettin Koca, "Emeklilikte pratisyen hekimlere ek gösterge 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimler dahil olmak üzere 17 bin gösterge 40 bin ek göstergeye çıkıyor. Pratisyen hekimlere 2 bin 500 uzman hekimlere 5 bin zam yapılacak diş hekimleri dahil olmak üzere. Düzenleme bugün Meclis'te. Bütün vekillerin grupların desteğini bekliyoruz."

Doktorların ek göstergesini artıran düzenleme TBMM'de kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diş hekimleri de dahil olmak üzere doktorlara ek gösterge düzenlemesinin TBMM'de kabul edildiği müjdesini verdi. Planlanan artış doktor ve hekimlerin maaşlarına ve emekli aylıklarına yansıyacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26. İstişare Toplantısı'na katıldı. Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, polislere 3600 ek gösterge üzerinde çalışmaların başlandığını söyledi. "3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Yürürlüğe girmesiyle faydalanacak öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacak." dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyordu. Son gelişmelerle birlikte diş hekimleri de dahil olmak üzere doktorlar için de ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe alındı.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.