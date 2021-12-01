SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kapsamı genişletildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

SON DAKİKA: Milyonların beklediği 3600 ek gösterge kararı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polisler için verdiği müjdenin ardından doktorlar için de müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşanan bu gelişmelerle birlikte 3600 ek gösterge kapsamı genişletildi! Pek çok vatandaş, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, maaşa etkisi ne kadar olacak sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar ve son gelişmeler!
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün Süleyman Soylu polisleri sevindirecek bir gelişmeyi paylaştı. Bu gelişmenin akabinde doktorların da 3600 ek gösterge kapsamına alınacağı bildirildi ve 3600 ek gösterge kapsamı genişletildi! Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, neleri etkileyecek, maaşa etkisi ne kadar olacak? İşte son gelişmeler!
SON DAKİKA HABERİ | DOKTORLARA EK GÖSTERGE ARTIRAN DÜZENLEME TBMM'DEN GEÇTİ!
Doktorların ek göstergesini artıran düzenleme TBMM'de kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diş hekimleri de dahil olmak üzere doktorlara ek gösterge düzenlemesinin TBMM'de kabul edildiği müjdesini verdi. Planlanan artış doktor ve hekimlerin maaşlarına ve emekli aylıklarına yansıyacak.
Fahrettin Koca, "Emeklilikte pratisyen hekimlere ek gösterge 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimler dahil olmak üzere 17 bin gösterge 40 bin ek göstergeye çıkıyor. Pratisyen hekimlere 2 bin 500 uzman hekimlere 5 bin zam yapılacak diş hekimleri dahil olmak üzere. Düzenleme bugün Meclis'te. Bütün vekillerin grupların desteğini bekliyoruz."
SON DAKİKA POLİSLERE 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26. İstişare Toplantısı'na katıldı. Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, polislere 3600 ek gösterge üzerinde çalışmaların başlandığını söyledi. "3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Yürürlüğe girmesiyle faydalanacak öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacak." dedi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyordu. Son gelişmelerle birlikte diş hekimleri de dahil olmak üzere doktorlar için de ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe alındı.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili bakanlık bünyesindeki çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bakan Bilgin, diğer bakanlıklarla ve Memur-Sen ile görüşüleceğini ifade etti.
Bilgin daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 'Asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 Ek Gösterge olmak üzere Türkiye'nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.