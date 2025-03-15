SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi...

İşte Memiş'in açıklamaları:

GRAM ALTINDA 4 BİN 500 TL BEKLENTİ

Yıllık bazda bu yükselişler zaten bekleniyordu. Kasım ayında zaten kamuoyuna gram altın tarafında 4 bin ve 4 bin 500 lira, ons altın tarafında 3 bin ile 3 bin 50 dolar seviyesi hatta 3 bin 80 dolar seviyesini söylemiştik.

Ancak son bir aydır baktığımız hareketler çok agresif bir şekilde yükseldi. Biraz daha köpük fiyatlamaların olduğu bir süreçten geçiyor. Geçen 2 hafta önce 100 dolarlık bir gerileme ons altın tarafında 195 liralık gerileme gram altın tarafında gördük. Ama oradan tekrar başladı yükseliş trendine.