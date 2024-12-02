SON DAKİKA! Altın fiyatları için 4 hafta sonra bir ilk! Yeniden kırmızıya döndü: İsviçreli bankadan dikkat çeken yorum

İSTİHDAM RAPORU BEKLENİYOR

Trump açıklamaları ile değer kaybeden altın fiyatlarını yakından takip eden piyasalar FED faiz kararlarına ve ABD ekonomisine ilişkin verilere odaklandı. Aralık ayının 6'sından Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi FED faiz kararlarının yönünü de belirleyecek. Beklentiler 202 bin kişi olarak açıklanırken bir önceki ay 12 bin kişi ile beklentilerin altında kaldı.