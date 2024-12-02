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SON DAKİKA! Altın fiyatları için 4 hafta sonra bir ilk! Yeniden kırmızıya döndü: İsviçreli bankadan dikkat çeken yorum

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı ile darbe aldı. Ons altın kasım ayında yüzde 3 değer kaybederken 2023 yılından bu yana en büyük aylık kaybını yaşadı. Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verilerine ve FED faiz kararlarına odaklandı. Altın fiyatları yeni haftaya kayıpla başlarken yurt içinde gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları da geriledi. İşte güncel altın fiyatları ve piyasalarda yaşanan gelişmeler….

SEVDE NUR DEMİR SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 02.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 11:03
SON DAKİKA! Altın fiyatları için 4 hafta sonra bir ilk! Yeniden kırmızıya döndü: İsviçreli bankadan dikkat çeken yorum

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 630 doların altına kadar gerileyerek dört haftadır devam ettirdiği yükseliş serisini sonlandırdı. ABD ekonomisindeki Trump etkisi altın fiyatları için yeni bir yön belirleyici oldu. İşte güncel altın fiyatları

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 4 hafta sonra bir ilk! Yeniden kırmızıya döndü: İsviçreli bankadan dikkat çeken yorum

Ons altın fiyatlarındaki hareketlilik gram altın tarafına da yansıdı. Kasım ayı boyunca rekor seviyelerin altına kadar gerileyen altın aralık ayının ilk haftasına da kayıpla başladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 4 hafta sonra bir ilk! Yeniden kırmızıya döndü: İsviçreli bankadan dikkat çeken yorum

ALTIN FİYATLARI GÜMRÜK TARİFESİ KARARI İLE GERİLEDİ

ABD doları, Başkan seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasına yönelik kararı dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi destekledi. Cumartesi günü yaptığı açıklamada Trump, BRICS ülkelerinin rezerv para birimi olarak ABD dolarını kullanma taahhüdünde bulunmalarını istedi. Doların terk etmeleri halinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 4 hafta sonra bir ilk! Yeniden kırmızıya döndü: İsviçreli bankadan dikkat çeken yorum

İSTİHDAM RAPORU BEKLENİYOR

Trump açıklamaları ile değer kaybeden altın fiyatlarını yakından takip eden piyasalar FED faiz kararlarına ve ABD ekonomisine ilişkin verilere odaklandı. Aralık ayının 6'sından Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi FED faiz kararlarının yönünü de belirleyecek. Beklentiler 202 bin kişi olarak açıklanırken bir önceki ay 12 bin kişi ile beklentilerin altında kaldı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 4 hafta sonra bir ilk! Yeniden kırmızıya döndü: İsviçreli bankadan dikkat çeken yorum

FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLYECEK

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı. Bazı FED Başkanları enflasyonda aşağı yönlü hareketinin durakladığına dikkat çekiyor. Piyasalar toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin %65 olduğunu ifade ediyor. 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan yılın son Fed toplantısı takip edilecek.

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