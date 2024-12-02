SON DAKİKA! Altın fiyatları için 4 hafta sonra bir ilk! Yeniden kırmızıya döndü: İsviçreli bankadan dikkat çeken yorum
Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı ile darbe aldı. Ons altın kasım ayında yüzde 3 değer kaybederken 2023 yılından bu yana en büyük aylık kaybını yaşadı. Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verilerine ve FED faiz kararlarına odaklandı. Altın fiyatları yeni haftaya kayıpla başlarken yurt içinde gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları da geriledi. İşte güncel altın fiyatları ve piyasalarda yaşanan gelişmeler….
Giriş Tarihi: 02.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 11:03