SON DAKİKA! Altın yükselişe geçti! İşte 19 kasım güncel altın fiyatları

Altın 5 Kasım ABD başkanlık seçimleri sonrası yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. Gram altın, 3 bin lira seviyesinin altına kadar inerek 2 bin 814 lira kadar geriledi. Ons altın ise 2 bin 561 dolara kadar gerilemesinin ardından 2 bin 620 dolara kadar yükseldi.