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SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..
SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..
Araç satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişki esaslar yeniden düzenlendi. Araç trafik sigortaları satış işleminin ardından alıcı tarafından hemen yapılacak. Kaybedilen plaka e-devlet üzerinden takip edilecek. Engelli araçları için yeni tedbirler alındı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:41