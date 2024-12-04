Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..

SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..

Araç satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişki esaslar yeniden düzenlendi. Araç trafik sigortaları satış işleminin ardından alıcı tarafından hemen yapılacak. Kaybedilen plaka e-devlet üzerinden takip edilecek. Engelli araçları için yeni tedbirler alındı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:41
SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..

Araç alışverişlerinde eski sigortanın 15 gün daha ettiği uygulama bugün sona erdi. Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte araç sahiplerini ilgilendiren detaylar…

SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alan maddeler şu şekilde:

750 KİLOGRAM İBARESİ KALDIRILDI

MADDE 1- Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..

PLAKA e-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Kaybedilen plakalarla ilgili önemli bir madde de karar yer aldı:

MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 10'uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"(22) Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir."
MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 15'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstündeki" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..

ARAÇ SİGORTALARINDAN YENİ DÖNEM

Yeni uygulamanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce araç alım satımlarında eski sigorta 15 gün süreyle daha kullanılabiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu uygulama bugün itibarı ile son buldu.

İşte konuya ilişki maddeler…

MADDE 5- Aynı yönetmeliğin 18'inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

SON DAKİKA! Araç satışlarında yeni dönem başladı: İşte trafik sigortası ve engelli araçlarıyla ilgili tüm detaylar..

"(1) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersizdir."

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