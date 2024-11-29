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SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni zam senaryosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret maratonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet yetkilileri pazarlık masasına oturacak. 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu olmak üzere 4 işçi daha yer alacak. Asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarına göre tahminler yapılmaya devam ediyor. Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için net tarih verildi. İşte doğrudan 7 milyon dolaylı olarak tüm Türkiye'yi ilgilendiren detaylar…

Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:09
SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni zam senaryosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret 2025 zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari ücret zammı kıdem tazminatı taban tutarından yaşlı aylığına kadar çok sayıda kalemi etkileyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı da belli oldu. İşte asgari ücret 2025 zammı için konuşulan rakamlar…

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni zam senaryosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplamasına günler kaldı. Aralık ayı boyunca yapılan görüşmeler sırasında 2025 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlenecek. Ocak 2024'te asgari ücrete yüzde 49.11 zam yapılarak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi. 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni zam senaryosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında toplanacağını ifade etti. Bakan Işıkhan açıklamalarının devamında "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Yeni yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapılacak.

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni zam senaryosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret için yapılan görüşmelerin ardından karar verilen zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra uygulanmaya başlanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yapması bekleniyor.

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni zam senaryosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 44 olarak açıkladı. Asgari ücret mevcut durumda net 17 bin 2 lira, brüt 20.002 lira olarak uygulanıyor.

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