SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni zam senaryosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret maratonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet yetkilileri pazarlık masasına oturacak. 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu olmak üzere 4 işçi daha yer alacak. Asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarına göre tahminler yapılmaya devam ediyor. Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için net tarih verildi. İşte doğrudan 7 milyon dolaylı olarak tüm Türkiye'yi ilgilendiren detaylar…
Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:09