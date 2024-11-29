SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni zam senaryosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında toplanacağını ifade etti. Bakan Işıkhan açıklamalarının devamında "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Yeni yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapılacak.