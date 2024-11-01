SON DAKİKA: Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! Erken davranan avantajlı olur…
Son dakika haberi...2025 yılı için belirlenecek asgari ücret birçok geliri ve ödemeyi değiştirecek. Tüm hesaplamalar ocak ayı itibariyle yeni asgari ücret üzerinden yapılacak. Aralarında işsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur SSK primleri, doğum borçlanmaları gibi gelir ve ödemelerin yer aldığı çok sayıda başlık yeni asgari ücret ile birlikte değişime uğrayacak. Peki hangi gelirleri değiştirecek? Borçlanmalar nasıl etkilenecek? Ne yapmak lazım? İşte merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:33