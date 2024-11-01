SON DAKİKA: Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! Erken davranan avantajlı olur…

GEÇİM ÜCRETİ DEĞİL

Her konuşmamda vurgulamaya çalıştığım bir konu var. Asgari ücret bir geçim ücreti olarak belirlenmiyor. Yani Türkiye'de geçinmek için bu ücret yeterli diye bir açıklama yapılmıyor. Asgari ücrete bu misyon yüklenmeye çalışılıyor. Oysa asgari ücret adından da anlaşılacağı gibi bir geçim ücreti değil 'bundan daha az maaş ödeyemezsiniz, bundan daha yüksek ödeyin' diye belirlenen bir gösterge rakamı. Ancak Türkiye'de 'işçinize bunu verin' gibi bir rakam belirleniyormuş algısı olduğu için asgari ücretli sayımız fazla görünüyor. Bunda gerçek rakamın saklanıp asgari ücretten gösterilme hilesinin de etkisi var. Dolayısıyla ücretler genel seviyesinin asgari ücretin üzerinde olması gerekiyor.

Bunun yanında asgari ücret sadece maaşları değil birçok değişkenin de parametresini oluşturuyor. Ödemeler, primler, gelirler, bazı ödeneklerin gelir kriterleri hep asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Şimdi bunlara tek tek bakalım…