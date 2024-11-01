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SON DAKİKA: Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! Erken davranan avantajlı olur…

Son dakika haberi...2025 yılı için belirlenecek asgari ücret birçok geliri ve ödemeyi değiştirecek. Tüm hesaplamalar ocak ayı itibariyle yeni asgari ücret üzerinden yapılacak. Aralarında işsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur SSK primleri, doğum borçlanmaları gibi gelir ve ödemelerin yer aldığı çok sayıda başlık yeni asgari ücret ile birlikte değişime uğrayacak. Peki hangi gelirleri değiştirecek? Borçlanmalar nasıl etkilenecek? Ne yapmak lazım? İşte merak edilen tüm detaylar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:33
SON DAKİKA: Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! Erken davranan avantajlı olur…

Yaklaşık 1 ay sonra asgari ücret ile ilgili görüşmeler başlayacak. Asgari Ücret Tespit komisyonu aralık ayında 3 ya da 4 toplantı yaptıktan sonra yeni rakamı kamuoyuna açıklayacak ve yeni en düşük ücret 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye'de brüt asgari ücret birçok ödemenin, borçlanmanın ve ödeneğin de hesaplanmasında kullanılıyor. Bu yüzden belirlenecek asgari ücret sadece işçilerin alacağı maaşları değil milyonları ilgilendiren birçok ödemeyi de değiştirecek. Bu değişikliklerin arasında işsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur SSK primleri, doğum borçlanmaları da yer alacak. Özellikle asgari ücret üzerinden hesaplanan ödenekler milyonlarca vatandaşı gelirini artırırken, bazı borçlanma ve prim ödemeleri de yükseltecek. Burada erken davranmak avantaj haline gelecek.

SON DAKİKA: Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! Erken davranan avantajlı olur…

GEÇİM ÜCRETİ DEĞİL

Her konuşmamda vurgulamaya çalıştığım bir konu var. Asgari ücret bir geçim ücreti olarak belirlenmiyor. Yani Türkiye'de geçinmek için bu ücret yeterli diye bir açıklama yapılmıyor. Asgari ücrete bu misyon yüklenmeye çalışılıyor. Oysa asgari ücret adından da anlaşılacağı gibi bir geçim ücreti değil 'bundan daha az maaş ödeyemezsiniz, bundan daha yüksek ödeyin' diye belirlenen bir gösterge rakamı. Ancak Türkiye'de 'işçinize bunu verin' gibi bir rakam belirleniyormuş algısı olduğu için asgari ücretli sayımız fazla görünüyor. Bunda gerçek rakamın saklanıp asgari ücretten gösterilme hilesinin de etkisi var. Dolayısıyla ücretler genel seviyesinin asgari ücretin üzerinde olması gerekiyor.

Bunun yanında asgari ücret sadece maaşları değil birçok değişkenin de parametresini oluşturuyor. Ödemeler, primler, gelirler, bazı ödeneklerin gelir kriterleri hep asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Şimdi bunlara tek tek bakalım…

SON DAKİKA: Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! Erken davranan avantajlı olur…

HANGİ GELİRLER DEĞİŞİYOR?

ASGARİ ÜCRET TÜM MAAŞLARI DEĞİŞTİRECEK

Özel sektörde asgari ücrete yapılan artış sadece bu rakamı alanların değil tüm çalışanların gelirini etkiliyor. İşyerlerinde tüm maaşlar asgari ücret artışıyla birlikte yükseltiliyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! Erken davranan avantajlı olur…

VERGİ DIŞI KAZANÇ TUTARI ARTACAK

Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarları da yükselecek. Maaşını brütten anlaşan birçok çalışan açısından daha az vergi ve daha çok net maaş anlamına gelecek.

SON DAKİKA: Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! Erken davranan avantajlı olur…

TAZMİNATLAR DEĞİŞECEK

Asgari ücretli çalışanlar için 2024 yılı ile 2025 yılı arasında kıdem tazminatı miktarları da artmış olacak. Ocak ayından sonra tazminat yeni asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek tazminat alınacak.

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