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SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Rakamlar belli oluyor: İşte 24 bin liradan başlayan yeni hesaplamalar...

Son dakika haberi...Asgari ücret hesaplamaları belli oluyor. Türkiye gündemini yakından ilgilendiren "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yanıt bulmaya başlıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Komisyon 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam konusunda hangi rakamlar konuşuluyor? Hangi veriler ele alınacak? Asgari ücret için masada ilk rakam hangisi olacak?

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:55
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Rakamlar belli oluyor: İşte 24 bin liradan başlayan yeni hesaplamalar...

Son dakika haberleri...Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret komisyonu aralık ayında toplanarak 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Böylece milyonların merak ettiği "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yanıt bulmuş olacak. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte asgari ücret zammı için merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Rakamlar belli oluyor: İşte 24 bin liradan başlayan yeni hesaplamalar...

Başlıkta yazdığım net asgari ücret rakamı. Bu rakamı 'nereden buldun' diyenler olabilir. Bu bir hesap rakamı…

Asgari Ücret tespit Komisyonu toplandığı zaman net asgari ücret için masada yazılacak ilk rakam budur, yani 24 bin 57 lira. Bunun brüt rakamı da 28.302 TL oluyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Rakamlar belli oluyor: İşte 24 bin liradan başlayan yeni hesaplamalar...

Detaylarına bakalım…

Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücret yıllık olarak belirlendi ve net 17.002 TL, brüt olarak da 20.002 TL olarak açıklandı. 2024 yılı boyunca da milyonlarca çalışan bu rakamı aldı, almaya devam ediyor. Birçok ödemenin ve borçlanmanın da göstergesi bu rakamlar oldu.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Rakamlar belli oluyor: İşte 24 bin liradan başlayan yeni hesaplamalar...

Asgari ücreti bir komisyon belirliyor. Komisyonda 5 işçi, 5 işveren temsilcisi pazarlık yapıyor. 5 Hükümet temsilcisi ise hakem olarak yer alıyor. Komisyon geçimle ilgili, istihdamla ilgili, maliyetle ilgili, birçok veriyi ele alıyor. Bunlardan birisi de enflasyon. Direkt belirlemesi de en önemli referans enflasyon oluyor. Nereden biliyoruz? Geçmiş tüm kararlarda enflasyon öncelik olmuş durumda.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Rakamlar belli oluyor: İşte 24 bin liradan başlayan yeni hesaplamalar...

Bundan önceki tüm asgari ücret artışlarına bakıldığında hep bir önceki yılın enflasyon rakamı baz alınarak bunun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmış. Öyleyse bu yıl da enflasyon en önemli belirleyici olacak. . Geçtiğimiz yıl ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyona bakılmıştı. Bu yıl ara zam olmadığı için asgari ücret artışında yıllık enflasyon öne çıkacak.

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