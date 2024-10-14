SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Rakamlar belli oluyor: İşte 24 bin liradan başlayan yeni hesaplamalar...
Son dakika haberi...Asgari ücret hesaplamaları belli oluyor. Türkiye gündemini yakından ilgilendiren "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yanıt bulmaya başlıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Komisyon 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam konusunda hangi rakamlar konuşuluyor? Hangi veriler ele alınacak? Asgari ücret için masada ilk rakam hangisi olacak?
Giriş Tarihi: 14.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:55