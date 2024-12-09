Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için yarın pazarlık maratonu başlıyor. 10 Aralık salı günü işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin bir araya gelmesiyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Türkiye'de maaşlı çalışan milyonları ilgilendiren asgari ücret zammının aralık ayı içinde tespit edilmesi bekleniyor. 15 kişilik pazarlık masasında yetkililerle beraber aşçı, taşeron işçi, kuaför ve basın mensubu yer alacak. Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar...

Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:09
SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yarın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki gerçekleşecek. Doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı olarak tüm ücretli çalışanları ilgilendiren asgari ücret artışı için nefesler tutuldu. Masada hangi zam oranları var? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşacak. İşçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Masada beraber aşçı, taşeron işçi, kuaför ve basın mensubu da yer alacak. Yarın yapılacak toplantıda rakam telaffuz edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen asgari ücret açıklaması yaparak şunları kaydetti:

Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız. İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz.

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?

Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam edeceğiz.

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?

2025'TE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret 202 yılında 11 bin lira olarak uygulanırken 2024 Ocak ayında yapılan yüzde 49 zam sonrası 17 bin liraya yükseltildi. Mevcut durumda brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Yeni yıl için belirlenecek zam için enflasyon rakamları da önemli bir belirleyici olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu için TÜFE tahmini yüzde 44 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın 2025 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 21.

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