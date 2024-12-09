SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?

2025'TE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret 202 yılında 11 bin lira olarak uygulanırken 2024 Ocak ayında yapılan yüzde 49 zam sonrası 17 bin liraya yükseltildi. Mevcut durumda brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Yeni yıl için belirlenecek zam için enflasyon rakamları da önemli bir belirleyici olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu için TÜFE tahmini yüzde 44 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın 2025 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 21.