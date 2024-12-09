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SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için pazarlık başlıyor! Yüzde 20,yüzde 25 yüzde 30... Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için yarın pazarlık maratonu başlıyor. 10 Aralık salı günü işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin bir araya gelmesiyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Türkiye'de maaşlı çalışan milyonları ilgilendiren asgari ücret zammının aralık ayı içinde tespit edilmesi bekleniyor. 15 kişilik pazarlık masasında yetkililerle beraber aşçı, taşeron işçi, kuaför ve basın mensubu yer alacak. Asgari ücrete 2025 zammı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar...
Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:09