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SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti
SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti
Halkın sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan ürünler satan işletmeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden kaçamıyor. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan firma ve işletmelerin listesine bir yenisini daha ekledi. Meşhur Sarıyer Börekçisi markasının adını kullanan Menaz Un Mamulleri İmalat ve Pazarlama isimli şirketin böreklerinde sakatat çıktı.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:56