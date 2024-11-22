Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti

Halkın sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan ürünler satan işletmeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden kaçamıyor. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan firma ve işletmelerin listesine bir yenisini daha ekledi. Meşhur Sarıyer Börekçisi markasının adını kullanan Menaz Un Mamulleri İmalat ve Pazarlama isimli şirketin böreklerinde sakatat çıktı.

Giriş Tarihi: 22.11.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:56
SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan işletmelere göz açtırmıyor. Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine Meşhur Sarıyer Börekçisi adını kullanan firmayla beraber bir baharat ve 3 zeytinyağı firması da girdi. İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti

Tarım Orman Bakanlığı, gıda maddelerinde yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmek için düzenli olarak denetimler yapıyor. İşletmelerin sattıkları ürünlerde kurallara uymayan ve halk sağlığını tehdit eden usulsüzlükler bulunması halinde hem ceza uygulanıyor hem de bakanlığın https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde bu marka ve firmaların listesi yayımlanıyor.

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti

ÇİĞ BÖREK NUMUNESİ ALINDI

Son yapılan denetimlerde gerçek sahibiyle bir bağlantısı olmaması rağmen hemen hemen her yer Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak açılan işletme de incelemeye alındı. Dükkanlarında Meşhur Sarıyer Börekçisi adını kullanan Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan 2023 yılında kurulan Menaz Un Mamülleri'nden çiğ börek numunesi alındı.

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti

İNCELEME SONUCU ŞAŞIRTI

Yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkan sonuç şaşırttı. Alınan çiğ börek numunesinin içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı. Ünlü markanın adı daha öncede farklı işletmeler tarafından kullanılmış taklit ve tağşiş tespit edilmiş ve bu firmalar da bakanlığın ifşa listesine girmişti.

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti

3 ZEYTİNYAĞI MARKASINDA USULSUZLUK

Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı. Edremit Yörem, Hedis Zeytinleri ve Mudanya Köy KOOP markaları listede yer aldı.

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