SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Meşhur börekçi mercek altına alındı: Çiğ böreğin içinden çıkan pes dedirtti

Tarım Orman Bakanlığı, gıda maddelerinde yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmek için düzenli olarak denetimler yapıyor. İşletmelerin sattıkları ürünlerde kurallara uymayan ve halk sağlığını tehdit eden usulsüzlükler bulunması halinde hem ceza uygulanıyor hem de bakanlığın https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde bu marka ve firmaların listesi yayımlanıyor.