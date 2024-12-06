Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168'e çıktı

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168'e çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren gıdalara yaptığı denetimler sonrası taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Bakanlık bugüne kadar yaptığı denetimlerinde baharattan bala kadar çok sayıda ürüne hile karıştırıldığını tespit etti. Yeni denetimlerde köri baharatında nişasta, piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı. İşte güncellenen listede yer alan marka ve ürünler…

Giriş Tarihi: 06.12.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:28
SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168’e çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş üretimi yapan gıda üreticilerini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayımlamaya devam ediyor. Yapılan denetimlerde "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 802'ye yükseldi.

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168’e çıktı

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168’e çıktı

Listeye yapılan eklemeye göre, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edilirken bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.

SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168’e çıktı

Bakanlık listesinde yer alan ürün ve markalar şu şekilde:

HAMBALOĞLU ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
ÖĞÜTLER TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ KAŞAR PEYNİRİ
HELVACI SABRİ ÜZÜM PEKMEZİ
ZEYTİNOVA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (1 LİTRE)
ÖZGÜ BURSA TRİLYE NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
BİRLİK VAKIF NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
GEMLİK KÖRFEZ TAŞ BASKI NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
SARAY BAHÇESİ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
ASOSS NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (1 LİTRE)
FEVZİ DENİZ-FEVZİ DENİZ PAZAR TEZGAHI ZEYTİNYAĞI
SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168’e çıktı
ERKAN COŞKUN ZEYTİNYAĞI
MUALLA ZENGİN ZEYTİNYAĞI
YILMAZ ERBATU-ÇOBAN YILDIZI KOKOREÇ SALONU ZEYTİNYAĞI
AYDAN KÜL ZEYTİNYAĞI
YUSUF YILDIZ ZEYTİNYAĞI
MÜŞTEBA ASLANDOĞAN-ESNAF LOKANTASI ZEYTİNYAĞI
İSMAİL TURAN ZEYTİNYAĞI
MELİHA ALTINSOY ZEYTİNYAĞI
TURAN HIZLI ZEYTİNYAĞI
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR ZEYTİNYAĞI
TUNCE BAHARAT KÖRİ
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