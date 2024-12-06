SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168’e çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş üretimi yapan gıda üreticilerini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayımlamaya devam ediyor. Yapılan denetimlerde "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 802'ye yükseldi.