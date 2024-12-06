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SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168'e çıktı
SON DAKİKA! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168'e çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren gıdalara yaptığı denetimler sonrası taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Bakanlık bugüne kadar yaptığı denetimlerinde baharattan bala kadar çok sayıda ürüne hile karıştırıldığını tespit etti. Yeni denetimlerde köri baharatında nişasta, piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı. İşte güncellenen listede yer alan marka ve ürünler…
Giriş Tarihi: 06.12.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:28