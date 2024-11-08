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SON DAKİKA: Bakanlık yeni listeyi duyurdu! Her gün tüketiyor olabilirsiniz: Tereyağı, kaymak, peynir, yoğurt...

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan hileli gıda listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bakanlık, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye vatandaşların her gün tükettiği tost peyniri, tereyağı, yoğurt, kıyma gibi çeşitli uygunsuz hileli ürünler eklendi.

Giriş Tarihi: 08.11.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 16:59
SON DAKİKA: Bakanlık yeni listeyi duyurdu! Her gün tüketiyor olabilirsiniz: Tereyağı, kaymak, peynir, yoğurt...

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Bakanlık yeni listeyi duyurdu! Her gün tüketiyor olabilirsiniz: Tereyağı, kaymak, peynir, yoğurt...

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 132'ye, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 737'ye yükseldi.

SON DAKİKA: Bakanlık yeni listeyi duyurdu! Her gün tüketiyor olabilirsiniz: Tereyağı, kaymak, peynir, yoğurt...

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

SON DAKİKA: Bakanlık yeni listeyi duyurdu! Her gün tüketiyor olabilirsiniz: Tereyağı, kaymak, peynir, yoğurt...

Listeye eklenen ürünlerde, tereyağı, kaymak ve tost peynirinde yağ oranının düşük olması, yoğurtta jelatin görülmesi, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespiti, kıyma ve köftede tek tırnaklı tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR:

SON DAKİKA: Bakanlık yeni listeyi duyurdu! Her gün tüketiyor olabilirsiniz: Tereyağı, kaymak, peynir, yoğurt...
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