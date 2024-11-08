SON DAKİKA: Bakanlık yeni listeyi duyurdu! Her gün tüketiyor olabilirsiniz: Tereyağı, kaymak, peynir, yoğurt...
Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan hileli gıda listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bakanlık, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye vatandaşların her gün tükettiği tost peyniri, tereyağı, yoğurt, kıyma gibi çeşitli uygunsuz hileli ürünler eklendi.
Giriş Tarihi: 08.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 16:59