SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti! Saldırgan yeğeni çıktı!

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Balışeyh'in başı sağ olsun. Başkanımız ve şoförü, bu sabah şantiye sahasına giderken fail tarafından yolları kesilerek saldırıya uğradı. Adli süreç başlatıldı. Vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum," dedi.