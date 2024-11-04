SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti! Saldırgan yeğeni çıktı!
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Gelen son dakika bilgisine göre Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise Şen'in yeğeni çıktı. İfadesinde vahşetin sebebini anlattı. İşte son dakika haberinin detayları.
Giriş Tarihi: 04.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:58