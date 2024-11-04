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SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti! Saldırgan yeğeni çıktı!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Gelen son dakika bilgisine göre Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise Şen'in yeğeni çıktı. İfadesinde vahşetin sebebini anlattı. İşte son dakika haberinin detayları.

HAKAN GÖKKAYA
Giriş Tarihi: 04.11.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:58
SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti! Saldırgan yeğeni çıktı!

Olay, TOKİ konutları bölgesinde gerçekleşirken, şüpheli E.Ş. tarafından açılan ateş sonucu Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti! Saldırgan yeğeni çıktı!

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti! Saldırgan yeğeni çıktı!

Hastaneye kaldırılan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti! Saldırgan yeğeni çıktı!

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli E.Ş'nin, Başkan Şen'in akrabası olduğu öğrenildi ve olay sonrasında gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti! Saldırgan yeğeni çıktı!

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Balışeyh'in başı sağ olsun. Başkanımız ve şoförü, bu sabah şantiye sahasına giderken fail tarafından yolları kesilerek saldırıya uğradı. Adli süreç başlatıldı. Vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum," dedi.

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