Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme

SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün sözleşmeli statüden memurluğa geçen personele de ilave bir kademe ilerleme hakkı verilmesine yönelik hükümden yararlanabilecek personele ilişkin kararlar görüşülecek. İşte binlerce memuru ilgilendiren detaylar…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:51
SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Sözleşmeliden memurluğa geçen personel hakkında kademe ilerleme hakkı kapsamından 950 bin personelin yararlanması bekleniyor. İşte detaylar….

SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme

BİNLERCE MEMURU İLGİLENDİRİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde yer alan sözleşmeli statüden memurluğa geçen personele de ilave bir kademe ilerleme hakkı verilmesine yönelik hükümden yararlanabilecek yaklaşık 950 bin çalışan bulunuyor.

SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme

KADEMELİ İLERLEME HAKKINDAN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Türkiye'de geçici kanun düzenlemeleri kapsamında memur statüsüne geçen ve halen memur kadrolarında bulunan yaklaşık 700 bin personel bulunuyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel, Belediye Kanunu kapsamında da 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 249 bin 429 sözleşmeli personel yer alıyor. Potansiyel olarak bu personelin de memur kadrolarına geçmeleri halinde toplam 950 bin çalışan söz konusu düzenlemeden faydalanabilecek.

SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme

Bu hükmün tek seferlik maliyeti 3,4 milyar lira olarak hesaplanırken, etki analizinde "Geçici madde kapsamında yer alan 700 bin kişi üzerinden hesaplanmıştır. Halihazırda sözleşmeli statüde bulunan 249 bin 429 personel hak etmeleri halinde ileride söz konusu düzenlemeden faydalanacakları için bu rakama dahil edilmemiştir.

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