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SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme
SON DAKİKA! Binlerce devlet memurunu ilgilendiriyor: İlave kademe ilerleme hakkı için yeni gelişme
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün sözleşmeli statüden memurluğa geçen personele de ilave bir kademe ilerleme hakkı verilmesine yönelik hükümden yararlanabilecek personele ilişkin kararlar görüşülecek. İşte binlerce memuru ilgilendiren detaylar…
Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:51