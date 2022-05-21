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Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 18 şüpheliye yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. 2018 Ocak-Mayıs aylarında teknik ve fiziki takiple adım adım izlenen şüphelilerin imar ve iskân konularıyla ilgili usulsüz işlemleri rüşvet karşılığında yaparak 21 ayrı suça karıştıkları saptandı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 21.05.2022 06:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 08:21
Son dakika: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Son dakika: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında düzenlenen operasyonu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Son dakika: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül.

Son dakika: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın da arasında bulunduğu 18 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Son dakika: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı

4 AY ADIM ADIM İZLENDİLER 21 AYRI SUÇA KARIŞTILAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı.

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