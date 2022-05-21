Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 18 şüpheliye yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. 2018 Ocak-Mayıs aylarında teknik ve fiziki takiple adım adım izlenen şüphelilerin imar ve iskân konularıyla ilgili usulsüz işlemleri rüşvet karşılığında yaparak 21 ayrı suça karıştıkları saptandı.
Giriş Tarihi: 21.05.2022 06:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 08:21