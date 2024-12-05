SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Son dakika haberleri...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir tv programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçen haziran ayından bu yana dezenflasyon sürecine girdik. Haziran'dan bu yana enflasyon 28,4 puan düştü. Nokta atış bazen hedefler tutmuyor olabilir, ancak burada önemli olan gittiğimiz yoldur. Türkiye önümüzdeki dönemde de dezenflasyon sürecine devam edecektir. Kamuda ve özel sektörde verimliliği artıracak çözümlerle yolumuza devam edeceğiz."

Üçüncü çeyrek verileri açıklandı. 17 çeyrektir büyümemiz devam ediyor. İkinci çeyrekte beklentimizin altında bir büyüme oldu. Dördüncü çeyrekte de büyüme sürecimizin devam etmesini bekliyoruz. Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini devam ettiriyor. Dördüncü çeyrekte verisinde daha net de görmüş olacağız. Ancak her durumda Türkiye ekonomisi dinamizmini koruyor. Enflasyonu düşürme çabası içinde büyümeyle ilgili bazı durumlar yaşanabilir. Mevsimler inişler, çıkışlar olabilir.

Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk.

Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz.

Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."