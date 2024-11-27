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Son dakika! Emekli maaşlarında gözden kaçan detay! Herkes yanlış hesaplıyor: Yüzde 4'lük orana dikkat

Emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak zam gündemdeki sıcaklığını koruyor. SSK,Bağkur ve memur emeklisi maaşlarına uygulanacak zam oranı Ocak 2025'te belli olacak. Emekli maaş zamlarıyla ilgili pek çok farklı rakam telaffuz edilirken emekliye ek ödeme hesabı da araştırılıyor. Pek çok kişinin yanlış hesapladığı ek ödeme maaştan bağımsız olarak yatırılmıyor. 5454 sayılı Kanunla belirtilen ek ödemeyle ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:27
Son dakika! Emekli maaşlarında gözden kaçan detay! Herkes yanlış hesaplıyor: Yüzde 4’lük orana dikkat

Emekli maaş zamları için geri sayım başladı. SSK, Bağkur ve memur emeklisinin alacağı zam kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Maaşlarla beraber ek ödemelerle ilgili de araştırmalar devam ediyor. İşte emekliye ek ödeme ile ilgili tüm detaylar…

Son dakika! Emekli maaşlarında gözden kaçan detay! Herkes yanlış hesaplıyor: Yüzde 4’lük orana dikkat

Emekli aylıklarına yansıtılacak zamlar için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Maaş zamları enflasyon tahminlerine göre yeniden yapıldı. Bununla beraber ek ödeme için de hesaplar da devam ediyor. 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun yürürlükten 2006 yılında kaldırıldı. Bunun yerine gelen 5454 sayılı Kanunla birlikte ek ödeme dönemi başladı.

Son dakika! Emekli maaşlarında gözden kaçan detay! Herkes yanlış hesaplıyor: Yüzde 4’lük orana dikkat

EMEKLİYE EK ÖDEME NEDİR?

Söz konusu kanun 2008 yılından önce Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur'dan bağlanan gelir ve aylıklara 2008 yılından sonra ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kapsamında bağlanan ya da bağlanacak olan gelir ve aylıklara ek ödeme yapılması hakkında kanundur.

Son dakika! Emekli maaşlarında gözden kaçan detay! Herkes yanlış hesaplıyor: Yüzde 4’lük orana dikkat

Emekliler 2006 yılına kadar topladıkları fiş ve faturaları Sosyal Güvenlik Kurumu'na ileterek vergi iadesi olarak ödeme alıyordu. Emeklileri fiş ve fatura toplama zorunluluğundan kurtarmak ve bürokrasiyi azaltmak için bu ödeme kaldırıldı.

Son dakika! Emekli maaşlarında gözden kaçan detay! Herkes yanlış hesaplıyor: Yüzde 4’lük orana dikkat

Yerine matbu olarak belirlenen miktar ek ödeme olarak ödenmeye başlandı. 5454 sayılı kanunla belirlenen memur maaş katsayısı uygulanarak artırılır. Belirlenen tutarın altında aylık alanlara yüzde 5, üstünde alanlara yüzde 4 oranında belirlenen ek ödeme aylıklarla beraber ödeniyor.

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