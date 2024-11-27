Son dakika! Emekli maaşlarında gözden kaçan detay! Herkes yanlış hesaplıyor: Yüzde 4'lük orana dikkat
Emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak zam gündemdeki sıcaklığını koruyor. SSK,Bağkur ve memur emeklisi maaşlarına uygulanacak zam oranı Ocak 2025'te belli olacak. Emekli maaş zamlarıyla ilgili pek çok farklı rakam telaffuz edilirken emekliye ek ödeme hesabı da araştırılıyor. Pek çok kişinin yanlış hesapladığı ek ödeme maaştan bağımsız olarak yatırılmıyor. 5454 sayılı Kanunla belirtilen ek ödemeyle ilgili tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:27