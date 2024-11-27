Son dakika! Emekli maaşlarında gözden kaçan detay! Herkes yanlış hesaplıyor: Yüzde 4’lük orana dikkat

Emekli maaş zamları için geri sayım başladı. SSK, Bağkur ve memur emeklisinin alacağı zam kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Maaşlarla beraber ek ödemelerle ilgili de araştırmalar devam ediyor. İşte emekliye ek ödeme ile ilgili tüm detaylar…