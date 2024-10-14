SON DAKİKA EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı! Rakam 24 bin TL! İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...

Son dakika haberleri...Emekli promosyon kampanyaları için bankalar arası rekabet kızıştı. Bankalar rakamlarını peş peşe duyururken daha fazla gelir sağlamak isteyen emekliler hangi bankanın daha yüksek emekli prosmosyonu verdiğini araştırıyor. Tavan rakamın 24 bin TL olduğu banka prosmosyonları için detaylar belli oldu. Hangi banka daha yüksek banka prosmosyonu ödüyor? Hangi banka ne kadar emekli prosmosyonu ödüyor? İşte merak edilen tüm detaylar...