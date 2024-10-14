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SON DAKİKA EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı! Rakam 24 bin TL! İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...

Son dakika haberi...Emekli promosyon kampanyaları son sürat devam ediyor. Emekliler için ek gelir olan banka promosyon kampanyaları için araştırmalar yoğunlaştırıldı. Emekliler, tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklanmasının ardından hangi banka daha fazla emekli banka promosyonu veriyor sorusunun cevabını arıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Banka promosyonu şartlar ne? İşte emekli banka promosyonu kampanyaları için merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:24
SON DAKİKA EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı! Rakam 24 bin TL! İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...

Son dakika haberleri...Emekli promosyon kampanyaları için bankalar arası rekabet kızıştı. Bankalar rakamlarını peş peşe duyururken daha fazla gelir sağlamak isteyen emekliler hangi bankanın daha yüksek emekli prosmosyonu verdiğini araştırıyor. Tavan rakamın 24 bin TL olduğu banka prosmosyonları için detaylar belli oldu. Hangi banka daha yüksek banka prosmosyonu ödüyor? Hangi banka ne kadar emekli prosmosyonu ödüyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı! Rakam 24 bin TL! İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TAVAN RAKAM 24 BİN LİRA

Emekli banka promosyonları emeklilerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Kendilerine ek gelen sağlayan banka promosyonu emekliler tarafından yoğun araştırmalara maruz kalıyor. Ekim ayında tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklanmasıyla birlikte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank'ın da içerisinde olduğu 13 banka için aratmalar arttı. Bankalar ise ekim ayı güncel emekli banka promosyon kampanyaları için merak edilen detayları duyurdu.

SON DAKİKA EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı! Rakam 24 bin TL! İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

SON DAKİKA EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı! Rakam 24 bin TL! İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

SON DAKİKA EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı! Rakam 24 bin TL! İşte emekli banka promosyonu için merak edilen detaylar...

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

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