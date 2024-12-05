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SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak'ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak'ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...
Son dakika haberi...Emekliye zam ve memur zammı başlıkları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli ve memur, emekli memur zammı için önce Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini sonra da 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisini bekliyor. Ortaya çıkan oranlar 3 Ocak'tan sonra üç ayrı karar verileceğini gösteriyor. Peki emekli taban maaşı ne kadar olacak? İşte maaş artışındaki o kritik detaylar ve emekli taban maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:59