SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak’ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...

EN DÜŞÜK AYLIKLAR DEĞİŞTİ

Bu oranlardan sonra hem emeklilerin hem de memurların en düşük aylıkları da değişmiş oldu. 5 aylık yüzde 14.57 oranındaki enflasyona göre hesaplanan yeni taban aylıklar Aralık enflasyonu ile birlikte yükselecek.

Ancak şu anda kesinleşen rakamlar şöyle oluştu:

SSK VE BAĞKUR



MEVCUT MAAŞ: 12.500 TL

5 AYLIK ARTIŞLA: 14.231,25 TL