Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak'ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...

SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak'ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...

Son dakika haberi...Emekliye zam ve memur zammı başlıkları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli ve memur, emekli memur zammı için önce Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini sonra da 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisini bekliyor. Ortaya çıkan oranlar 3 Ocak'tan sonra üç ayrı karar verileceğini gösteriyor. Peki emekli taban maaşı ne kadar olacak? İşte maaş artışındaki o kritik detaylar ve emekli taban maaş hesaplamaları...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:59
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak’ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...

Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaş yeni yılın ilk 6 ayı için alacakları emekli zammı ve memur zammı oranlarını merak ediyor. Bu oranlarla ilgili çok önemli ipuçları da gelmeye başladı. Önceki gün açıklanan Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Artık sadece Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık oran belirlenecek. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için ise ne kadar enflasyon farkı alacaklarını belirleyecek. Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6 toplu sözleşme zammı da alacaklar. İşte milyonların merak ettiği detaylar ve emekli taban maaş hesaplamaları...

SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak’ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a indi. Bu oranlara göre Temmuz ayından bu yana oluşan 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 14.57 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak’ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların ve Emekli Sandığı mensubu emeklilerin 5 aylık enflasyon artış oranları şöyle oldu:

  • 5 aylık enflasyon: Yüzde 14.57
  • SSK ve Bağ-Kur 5 aylık artış: Yüzde 14.57
  • Memur ve emeklisi TÜFE farkı: 4.15
  • Memur ve emeklisi 5 aylık artış: Yüzde 10.40
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak’ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...

EN DÜŞÜK AYLIKLAR DEĞİŞTİ

Bu oranlardan sonra hem emeklilerin hem de memurların en düşük aylıkları da değişmiş oldu. 5 aylık yüzde 14.57 oranındaki enflasyona göre hesaplanan yeni taban aylıklar Aralık enflasyonu ile birlikte yükselecek.

Ancak şu anda kesinleşen rakamlar şöyle oluştu:

SSK VE BAĞKUR

MEVCUT MAAŞ: 12.500 TL
5 AYLIK ARTIŞLA: 14.231,25 TL

SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik detay! 3 Ocak’ta 3 ayrı karar verilecek: İşte yeni taban maaş hesaplaması...

MEMUR

  • MEVCUT MAAŞ: 39.205,71
  • 5 AYLIK ARTIŞLA: 43.283,10
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