SON DAKİKA: Faizsiz kredi için rakamlar değişti! Rekabet kızıştı! Sıfır faizli kredi için yeni rakam 45 bin lira! İşte 0 faizli kredi detayları...
Son dakika haberi...Bankalar tarafından sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları son sürat devam ediyor. Ekim ayında da hız kesmeyen faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından yoğun merak konusu olmayı sürdürüyor. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşları faiz maliyetinde kurtaran 0 faizli kredi kampanyaları için yeni rakam 45 bin lira olarak duyuruldu. Rakamın 45 bin lira olarak açıklanmasının ardından sıfır faizli kredi veren bankalar da araştırılmaya başlandı. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi kampanyaları için merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.10.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:06