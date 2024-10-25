SON DAKİKA: Faizsiz kredi için rakamlar değişti! Rekabet kızıştı! Sıfır faizli kredi için yeni rakam 45 bin lira! İşte 0 faizli kredi detayları...

FAİZSİZ KREDİ İÇİN YENİ RAKAMLAR DUYURULDU

Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşların yakından takip ettiği sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni rakamlar açıklandı. Vatandaşlar faizsiz kredi kampanyalarına dair araştırmalarını yoğunlaştırırken bankalar da son rakamları ve detayları duyurdu. Buna göre 0 faizli kredi için yeni rakam 45 bin lira olarak açıklandı. Peki hangi banka faizsiz kredi veriyor? İşte o detaylar...