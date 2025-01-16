SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?

Emeklilerin yeni aylıkları hesaplanırken önce ek ödemeler e-devlet sistemine eklenmişti. Böylece ek ödemesini 26 ile çarpan emekliler yeni aylıklarını öğrendi. Ancak şimdi Sosyal Güvenlik kurumu tüm emeklilerin yeni aylıklarını e-devlet sistemine yükledi. Böylece 17 Ocak Cuma günü başlayacak aylık ödeme süreci de başlamış oldu. 17 Ocak'tan itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklileri e-devlet sisteminde görünen yeni enflasyon ile artırılmış aylıklarını almaya başlayacaklar.