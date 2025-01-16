Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?

SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?

Son dakika haberleri...Milyonlarca emeklinin bu yılın ilk 6 ayında alacağı yeni aylıkları belli oldu. Bu aylıklar enflasyon oranında artırılırken yeni rakamlar e-devlet sistemine eklendi. Ancak taban maaş kesinleşmediğinden farklar daha sonra yatırılacak. Peki kim aylığını nasıl öğrenecek? Taban aylık farkları kaç lira olacak? İşte emekliye maaş rehberi...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:03
SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?

Son dakika haberleri...Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 15.75 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri de yüzde 65 oranındaki toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı aldılar. Böylece artış oranları yüzde 11.54 oldu.

SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?

Emeklilerin yeni aylıkları hesaplanırken önce ek ödemeler e-devlet sistemine eklenmişti. Böylece ek ödemesini 26 ile çarpan emekliler yeni aylıklarını öğrendi. Ancak şimdi Sosyal Güvenlik kurumu tüm emeklilerin yeni aylıklarını e-devlet sistemine yükledi. Böylece 17 Ocak Cuma günü başlayacak aylık ödeme süreci de başlamış oldu. 17 Ocak'tan itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklileri e-devlet sisteminde görünen yeni enflasyon ile artırılmış aylıklarını almaya başlayacaklar.

SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?

SİSTEMDE HANGİ KALEMLER VAR

E-devlet sistemine girdikten sonra her emekli bağlı bulunduğu kuruma aile ( 4a, 4b ve 4c) ile başlayan 'emekli aylık ödeme bilgileri' bölümünü açacak. Bu bölümde hem hesaba yatacak aylık, hem ek ödeme hem de kök maaş görülebilecek. İşte bu bölümdeki rakamları anlamları…

SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?

NET AYLIK:

Bu bölümdeki rakam sizin enflasyon artışı ile birlikte ek ödemeli aylığınızı gösteriyor. Bu rakam aylık ödeme gününüzde hesabınıza yatırılacak.

SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?

AYLIK TUTARI:

Buradaki rakam sizin kök aylığınızı gösteriyor. Bu rakam maaş artışlarında kullanılıyor. Temmuz ayında enflasyon artışı bu rakam üzerinden yapılacak.

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