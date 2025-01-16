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SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?
SON DAKİKA: Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar nasıl yatacak? Hesaptaki rakamların anlamı ne?
Son dakika haberleri...Milyonlarca emeklinin bu yılın ilk 6 ayında alacağı yeni aylıkları belli oldu. Bu aylıklar enflasyon oranında artırılırken yeni rakamlar e-devlet sistemine eklendi. Ancak taban maaş kesinleşmediğinden farklar daha sonra yatırılacak. Peki kim aylığını nasıl öğrenecek? Taban aylık farkları kaç lira olacak? İşte emekliye maaş rehberi...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:03