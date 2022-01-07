Son dakika haberler: Milli jetimizle ilgili müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde düzenlenen Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katıldı ve yaptığı konuşmada Milli Muharip Uçak için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

75 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE: Ülkemizde 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bugün 752'yi geçerken bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın sayısı 56'dan 1500'e çıkmıştır. Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5.5 milyar dolardan 75 milyar dolara, yıllık ciro 1 milyar dolardan 10 milyar dolara, ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara yükselmiştir.



SİPER'İ TAMAMLAYACAĞIZ: İnsansız hava aracı istedik, vermediler. Biz de Bayraktar'ı, Anka'yı, Akıncı'yı yaptık. Şimdi İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz. Mühimmat istedik, vermediler. Biz de MAM'ı, SOM'u yaptık. Füze istedik, vermediler.

Biz de Bora, Atmaca, Bozdoğan'ı yaptık. Hava savunma sistemi istedik vermediler. Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız.

