SON DAKİKA: Hileli ürünler ifşa oluyor! Bakanlık listeyi güncelledi: Her gün tüketiyor olabilirsiniz...
Son dakika haberi...Vatandaşların sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilmeye devam ediliyor. Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar ve taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listede vatandaşlar tarafından her öğünde kullanılabilecek çok sayıda ürün bulunuyor. Peki, listeye son eklenen hileli ürünler hangisi? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:04