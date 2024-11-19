SON DAKİKA: Hileli ürünler ifşa oluyor! Bakanlık listeyi güncelledi: Her gün tüketiyor olabilirsiniz...

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesindeki ürün sayısı böylece 757'ye ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesindeki ürün sayısı ise 151'e yükseldi.

Listede Mersin, Kayseri ve İstanbul firmaları yer aldı.