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SON DAKİKA: Hileli ürünler ifşa oluyor! Bakanlık listeyi güncelledi: Her gün tüketiyor olabilirsiniz...

Son dakika haberi...Vatandaşların sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilmeye devam ediliyor. Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar ve taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listede vatandaşlar tarafından her öğünde kullanılabilecek çok sayıda ürün bulunuyor. Peki, listeye son eklenen hileli ürünler hangisi? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:04
SON DAKİKA: Hileli ürünler ifşa oluyor! Bakanlık listeyi güncelledi: Her gün tüketiyor olabilirsiniz...

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklenmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Hileli ürünler ifşa oluyor! Bakanlık listeyi güncelledi: Her gün tüketiyor olabilirsiniz...

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesindeki ürün sayısı böylece 757'ye ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesindeki ürün sayısı ise 151'e yükseldi.

Listede Mersin, Kayseri ve İstanbul firmaları yer aldı.

SON DAKİKA: Hileli ürünler ifşa oluyor! Bakanlık listeyi güncelledi: Her gün tüketiyor olabilirsiniz...

HANGİ ÜRÜNE NE KATTILAR?

  • Bu kez kekikte yabancı madde tespit edildi.
  • Dana sucukta sakatat (baş eti) bulundu.
  • Dana kıymada kanatlı eti tespit edildi.
  • Naturel sızma zeytinyağına ve soğuk sıkıma tohum yağlarının karıştırıldığı görüldü.
  • Tereyağında ise hem bitkisel yağ hem de süt yağı harici yağ tespit edildi.
SON DAKİKA: Hileli ürünler ifşa oluyor! Bakanlık listeyi güncelledi: Her gün tüketiyor olabilirsiniz...

YAPILAN HİLELER

  • Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine Adana, Bursa, İstanbul ve Aydın'dan firmalar katıldı.
  • Parça etine tek tırnaklı eti kattılar.
  • Tam yağlı taze kaşar peynirine nem oranın yüksek, yağ oranı düşük tutular ve bitkisel yağ ile ve natamisin kattılar.
  • Macunlara ve çikolataya ilaç etken maddesi karıştırdılar.
  • Ayrana netamisin koydular.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

SON DAKİKA: Hileli ürünler ifşa oluyor! Bakanlık listeyi güncelledi: Her gün tüketiyor olabilirsiniz...

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

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