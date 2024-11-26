Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları

SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları

Kredi kartı yapılandırma şartları, kredi kartı kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Kasım tarihi itibarıyla kredi kartı borçlarının yapılandırılabileceğini açıkladı. 26 Eylül'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından duyurulan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar taksitlendirilerek yapılandırma imkanı sunuluyor. Kredi kartı borçların asgari ödeme tutarları da değişti. İşte kredi kartı yapılandırma işlemi için tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:22
SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları

Kredi kartı yapılandırma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal istikrarı sağlamak amacıyla attığı koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında hayata geçirildi. Şartları sağlayanlar borçlarını taksitlere bölerek ödeyebilir. Peki asgari ödeme tutarı ne kadar oldu? Kredi kartı yapılandırmada belirlenen faiz oranı ne kadar? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları

Kredi kartı ya da bireysel ihtiyaç kredisi borcu olanlar ancak ödeme sıkıntısı yaşayanlar için yeni uygulama 1 Kasım'da uygulamaya konuldu. Kredi kartı yapılandırma için tüm şartlar belli oldu.

SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları

1 YIL ŞARTINA DİKKAT!

Kasım ayıyla beraber kredi kartı borcu olanlar yapılandırma fırsatından yararlanmak için azami akdi faiz oranlarını araştırıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül'de yaptığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile finansal istikrarı sağlamak amacıyla atılan koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulduğunu açıkladı.

SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları

Açıklamada 1 yıl şartına da dikkat çekildi. Borçlu olan kişinin kredi kartı yapılandırma fırsatından yararlanması için 1 yıl içinde başvuru yapması gerekiyor. Yapılandırma süreci ise 1 Kasım tarihinde başlamış oldu.

SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA ASGARİ ÖDEME NE KADAR OLDU?

Uygulamanın başladığı tarihten itibaren Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5 olarak açıklandı. Borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 olarak açıklandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA