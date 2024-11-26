SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA ASGARİ ÖDEME NE KADAR OLDU?

Uygulamanın başladığı tarihten itibaren Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5 olarak açıklandı. Borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 olarak açıklandı.