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SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları
SON DAKİKA! Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 aya kadar vade, 1 yıl süre: İşte kredi kartı yapılandırma şartları
Kredi kartı yapılandırma şartları, kredi kartı kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Kasım tarihi itibarıyla kredi kartı borçlarının yapılandırılabileceğini açıkladı. 26 Eylül'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından duyurulan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar taksitlendirilerek yapılandırma imkanı sunuluyor. Kredi kartı borçların asgari ödeme tutarları da değişti. İşte kredi kartı yapılandırma işlemi için tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:22