Son Dakika: Müge Anlı’daki Ekin Gökçe olayı nedir? Adana’da öldürülen 20 yaşındaki Ekin Gökçe’nin katili kim?

Son Dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Ekin Gökçe Eker cinayetinde kan donduran detaylar gündeme geldi. Adana Yüreğir'de bir apartmanın bahçesinde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının annesi Nermin Yıldız Müge Anlı'ya başvurdu. 2 yıl önce eşi de cinayete kurban giden genç kadının katil zanlısı olarak Ebubekir T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Müge Anlı'daki Ekin Gökçe olayı nedir, 20 yaşındaki Ekin Gökçe'nin katili kim? İşte detaylar…

20 yaşındaki bir çocuk annesi Ekin Gökçe Eker Adana Yüreğir'de cinayete kurban gitti. 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun da 2019 yılında öldürüldüğü öğrenilirken, genç kadının annesi Nermin Yıldız cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Programı izleyenler ve detayları merak edenler Müge Anlı Ekin Gökçe Eker olayı nedir, Ekin Gökçe'nin katili kim diye araştırıyor. İşte detaylar ve davadaki son durum.

MÜGE ANLI'DAKİ EKİN GÖKÇE OLAYI NEDİR? Olay Adana Yüreğir'de saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan komşusu, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen Ekin Gökçe'yi Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi.

EKİN GÖKÇE'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ? Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve mermi kovanı buldu. Yıldız'ın bodrumda vurulduğu tespit edildi. Apartmandaki 2 kişi gözaltına alınırken, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Ekin Gökçe Eker'in erkek arkadaşı Ebubekir T.'yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

2 YIL ÖNCE EŞİ DE CİNAYETE KURBAN GİTTİ Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe'nin 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 5 Ağustos 2019'da barışmak için gittiği Sümer Mahallesi'nde husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıldız'ın bu evlilikten Ş.L.F. adında bir kızı olduğu ve eşini öldüren kişilerce tehdit edildiği öne sürüldü. Yıldız'ın bu zamana kadar kızını tek başına büyüttüğü, Ebubekir T. ile tanışıp sevgili oldukları öğrenildi.