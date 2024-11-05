SON DAKİKA: 0 faizli kredi de kasım fırsatı! Faizsiz kredi için rekabet kızıştı: Sıfır faizli 50 bin lira anında cepte...
Son dakika haberi...Bankalar tarafından faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar için sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları son sürat devam ediyor. Kasım ayının başlamasıyla yeni döneme giren 0 faizli kredi kampanyaları için aratmalar devam ediyor. Vatandaşlar tarafından maliyet avantajı nedeniyle yoğun talep gösterilen sıfır faizli kredi kampanyaları için kasım ayı kampanya detayları da belli oldu. Yeni tavan rakam 50 bin olarak belirlenirken birçok banka kampanya geçerlilik tarihlerinde de güncellemeye gitti. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? Kimler 0 faizli kredi çekebilir? İşte sıfır faizli kredi kampanyaları hakkında merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:59