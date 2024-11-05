SON DAKİKA: 0 faizli kredi de kasım fırsatı! Faizsiz kredi için rekabet kızıştı: Sıfır faizli 50 bin lira anında cepte...

FAİZSİZ KREDİ İÇİN KASIM DÖNEMİ BAŞLADI

Sıfır faizli kredi kampanyarı kasım ayında da devam ediyor. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen 0 faizli kredi kampanyaları için yeni detaylar belli oldu. Bankalar tarafından açıklanan detaylara göre sıfır faizli kredi için tavan rakam 50 bin lira. Peki hangi banka faizsiz kredi için kampanya düzenliyor? Merak ettiğiniz tüm soruların cevapları haberimizde...