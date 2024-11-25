Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor

SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren alım satım işlemleri sonrası poliçelerin 15 gün daha devam etmesi uygulaması yakında sonra eriyor. Milyonlarca araç sahibi "Araç sigortasında 15 günlük süre kalktı mı?" sorusunu soruyor. 5 Aralık tarihinden itibaren ikinci el aracın yeni sahibi sigortayı noterdeki işlemlerin ardından yaptıracak. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:16
SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor

Mart ayında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla araç alım satımlarında sigortada kalma süresi değişiyor.

SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alım satımlarında işlemlerin gerçekleşmesinin ardından 15 günlük süre daha sigorta poliçeleri devam ediyordu.
Ancak 5.12.2024 tarihi itibariyle bu uygulama ortadan kalkacak. İşte araç almak ya da satmak isteyen milyonları ilgilendiren detaylar…

SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor


YENİ UYGULAMA NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni uygulama kararı mart ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Burada belirtilen süre ise 5 Aralık tarihinde yani 10 gün sonra dolacak.

SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor

Yeni kararla Karayolları Kanununun ilgili maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Böylece alıcı noterdeki işlemlerin ardından hemen ilk gün sigorta yaptırması gerecek.

SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi karar metnine göre, araç satışının yapıldığı gün sigortalıların trafik poliçelerini yaptırmaları gerekiyor. 5 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmi Gazete'de, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA