SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alım satımlarında işlemlerin gerçekleşmesinin ardından 15 günlük süre daha sigorta poliçeleri devam ediyordu.

Ancak 5.12.2024 tarihi itibariyle bu uygulama ortadan kalkacak. İşte araç almak ya da satmak isteyen milyonları ilgilendiren detaylar…