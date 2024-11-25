SON DAKİKA! Süre 10 gün sonra doluyor! Araç sigortalarında yeni dönem başlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren alım satım işlemleri sonrası poliçelerin 15 gün daha devam etmesi uygulaması yakında sonra eriyor. Milyonlarca araç sahibi "Araç sigortasında 15 günlük süre kalktı mı?" sorusunu soruyor. 5 Aralık tarihinden itibaren ikinci el aracın yeni sahibi sigortayı noterdeki işlemlerin ardından yaptıracak. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:16